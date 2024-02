Escucha algunos objetos útiles (o no) que han adquirido nuestros 'fósforos'

Nuestros 'fósforos' nos cuentan, en 'Herrera en COPE', historias muy disparatadas y curiosas. Les hemos preguntado sobre aquellos productos que han comprado para su día a día. ¿Les ha ido bien?

Antonio ha comenzado su intervención explicando que "el aparato, en realidad, no me lo compré. Me lo regalaron. Es un enfriador de cerveza en dos minutos. Tiene el tamaño de una caja de zapatos, aproximadamente. Y un depósito de agua. Se pone medio litro de agua en el depósito y unos cubitos de hielo". Prosigue indicando que, encima del depósito, tiene cuatro rodillos con un motor que los hacen rodar.

"Encima de estos cuatro rodillos se coloca, tumbado, el bote de cerveza. Se enchufa y se le da al botón para ponerlo en marcha. Y, por encima, sale un chorro del agua fría que está en el depósito. Se deja un rato y en dos-tres minutos está fría la cerveza", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.