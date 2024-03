Descubre qué fue lo que hizo el jefe de un 'fósforo' tras estar 48 años en la empresa

En concreto, ha asegurado que solamente ha tenido un jefe en su trayectoria profesional y, por este motivo, ha estado 48 años en el mismo lugar. "No sé ni donde estaba la oficina del paro. Trabajábamos de cara al público y era una juerga. Siempre contando anécdotas y riéndonos. Lo mejor que hizo fue que, cuando me jubilé, me pagó un viaje de ocho días a Tenerife", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Prosigue su discurso diciendo que lleva más de 10 años jubilando y, pese a ello, recibe todos los años su cesta de Navidad.