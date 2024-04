Descubre qué cosas odiaban nuestros 'fósforos' y que, ahora, añaden en su día a día

Llega el momento de descubrir historias surrealistas con nuestros 'fósforos'. Les preguntamos sobre las cosas que disfrutan ahora y que, anteriormente, aborrecían o les daba mucha vergüenza. Como una comida, una música en particular...

Juanjo explica que, en su caso, "era renegado total y absolutamente de la bici eléctrica de montaña. Yo monto en bici de montaña desde hace 35 años, y he tenido que cambiar a la bici eléctrica. Y me arrepiento de no haberla cogido antes porque me divierto una barbaridad". Así que, este 'fósforo', dice que ha sido todo un descubrimiento y la aconseja al 100%.

Inmediatamente después, Juan dice que viene de una familia ganadera. "Y la cuadrilla de amigos que tenía jugaban al golf. La cantidad de barbaridades que yo habré podido decir sobre ese deporte. Odiaba el golf a muerte. Quizás lo veía demasiado lejano. Al final, me profesionalicé en el golf. Y llevo treinta años jugando. Soy jugador profesional. Lo odiaba, no te haces una idea", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.