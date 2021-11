Cuerpos de Seguridad alzan la voz contra la nueva Ley Mordaza: “Es una ley de odio a la Policía"

PSOE y Podemos están trabajando conjuntamente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Mordaza', que todo apunta a que será aprobada, a pesar de tener a todas las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del estado en contra.

¿Cuáles son los cambios en esa Ley? Además de las devoluciones en caliente, que ya verán ustedes como eso no se va a llevar a cabo o no lo van a retocar.

Se han acordado retoques en tiempos de identificación en comisaría: no pasarán de 2 horas, tendrán que ser por causa excepcional y una vez concluida la identificación será devuelta esa persona al lugar donde se estaba manifestando por los propios policías.,

El importe de las multas va a ser reducida y sobre todo se aplicará con criterio de proporcionalidad a la capacidad económica del sancionado, es decir, con tirar por delante a los más jóvenes y tiesos pues garantizado que la multa no se aplica.

Los cacheos o registros policiales tendrán que basarse en indicios concretos y comprobables. La supresión de la prohibición de la toma y difusión de imágenes de agentes, está cantada, con lo cual se grabar a un policía y después hacer con esa grabación lo que se quiera.

Bueno y hay varias más, el hecho de no comunicar las manifestaciones y otras muchas cosas.

En ‘Herrera en COPE’ damos voz a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer de primera mano qué les parecen estos cambios en la Ley y a qué problemas se enfrentarían si finalmente se aprobara.

A Jesús lo que le preocupa es “que de unos años a aquí se viene criminalizando las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado de todo lo que pasa en la calle y la culpa es los políticos y de las leyes que ellos promulgan que cumplen”.

“Por ejemplo, no tiene ningún sentido que una persona que incumpla la norma de ir identificado en la calle, en la vía pública, digan dos horas máximas porque no da tiempo a ello. Si tú lo identificas, vale, dos horas. ¿Lo tienes que regresar al punto de partida haciendo de taxista? ¿Los efectivos se merman de la gente que suple seguridad ciudadana en las calles? Me parece gravísimo”

“También me parece muy grave que a mí me pueda grabar cualquier ciudadano, pero yo no peor no puedo grabar a un ciudadano que me está amenazando, agrediendo, insultando… No es coherente”.

Por eso, reclama Jesús que “si el Estado realmente lo que quiere es la defensa del orden constitucional, que nos pongan cámaras a todos los policías, guardias civiles y policías municipales para que las actuaciones sean grabadas y así no hay que demostrar ninguna prueba de veracidad en un juzgado”.

Sergio es policía nacional y considera que “el mensaje que se está lanzando es un poco de impunidad hacia la gente que es un poco violenta y que hace mal uso de estas libertades”.

Destaca Sergio que “podemos ser agredidos porque se está lanzando ese mensaje de que la Policía es un mero instrumento de los políticos y un poquito para descargar esa frustración de todo lo que ocurre en la sociedad hoy en día y creemos que esto va a beneficiar a los violentos y digamos que Notamos cierta indefensión por parte de las instituciones, de los políticos, que nos deberían de proteger en nuestra labor en la calle. Incluso también de los jueces a la hora de aplicar esta normativa”.

También se pronuncia este policía sobre el tema de la grabación y el uso de las imágenes que consideran que “que va en detrimento de nuestras funciones. No es que nos sintamos indefensos porque nos graben, si no por el uso que puedan hacer de esas imágenes”. Otro de los puntos que analiza es el del principio de veracidad en el atestado “como que nos deja nuevamente en indefensión, que se pone en duda nuestra palabra, nuestra actuación”.

“Creemos que todo esto va a ser complicado y va a complicar mucho nuestro trabajo y se verá con el tiempo.”, lamenta Sergio.

Sergio, es guardia civil en la Comunidad de Madrid y anuncia que “ya hay movilizaciones convocadas para el fin de semana último de este mes y supongo que vendrá alguna más”.

Explica este guardia civil el tema de las manifestaciones “cuando se pide que se comuniquen previamente es para poder estudiar un poco el trazado y poder detectar puntos sensibles o más peligrosos, principalmente para los propios manifestantes ya que lo que se busca es poder evitar una confrontación. Se busca, si hay que dispersar una manifestación que la gente se pueda ir, buscar vías de escape. Al no conocer el trazado de una convocatoria, eso se dificulta”.

Sobre las identificaciones, pone en alza uno de los problemas que han podido pasar desapercibidos para muchos “es importante saber si esas dos horas incluirán el posterior traslado o no, que eso puede suponer mucho tiempo; y es importante saber también si eso va para todo el territorio nacional por la distancia en la que puedan encontrarse las dependencias. También puede resultar contraproducente para la sociedad en general, no solo para el colectivo policial”.

Y termina con la cuantía de la multa progresiva señalando que “pueden favorecer comportamientos antisociales por parte de personas que a lo mejor no tienen ingresos declarados o los tienen de una cuantía menor”. Y, el tema de la grabación de las imágenes resaltando que “cuando ejerces tu labor eres una persona pública y que tus imágenes puedan circular de manera incontrolada por foros y demás pueden ponerte en riesgo a ti y a tu círculo cercano”.