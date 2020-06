Corresponsales del coronavirus de COPE: de tensiones raciales en EE.UU. a la apertura de fronteras en Italia

Como cada martes en ‘los fósforos’ son los corresponsales de COPE quienes toman la palabra para darnos la última hora de la información sobre el coronavirus en sus respectivos países.

ENFRENTAMIENTOS RACIALES EN EE.UU. POR LA MUERTE DE GEORGE FLOYD

Nos cuenta Juan Fierro, desde Washington, lo que está ocurriendo en todo el país tras la muerte, asesinato, de George Floyd, un hombre negro a manos de la Policía de Mineápolis.

Esta noche, el presidente Trump salía a la rolaseda de la Casa Blanca para dar un pequeño discurso a la nación en el que dice que está dispuesto a mandar al Ejército a todas las ciudades de EE.UU. Mientras, la Policía desaloja a unos manifestantes cerca de la Casa Blanca y cuando el presidente termina de hablar se dirige andando a la Iglesia de San Juan donde se hace una foto en la puerta con una Biblia en la mano. Lo que hace es aprovechar para sacarse una foto electoral de cara a las próximas elecciones.

En el país se ha vivido otra noche de saqueos e incidentes, y ya van siete, en Nueva York, Los Ángeles, Seatle, Washington…

Y todo lo que está ocurriendo agravado por el coronavirus en un país que ya cuenta con más de 10.000 muertos y 40 millones de personas en el paro.

PUBS, PELUQUERÍAS E IGLESIAS TODAVÍA CERRADOS EN REINO UNIDO

Desde Londres nos cuenta Paloma García Ovejero que hy 39.5000 fallecidos por coronavirus en Reino Unido.

Este lunes abrieron los colegios y ya pueden salir a la calle las peronas vulnerables, ancianos. También se pueden renunir con gente de otros hogares, grupos de hasta 6 personas pero no en el interior de las casas: parques, jardines, calle.

���� Primer día de colegio en el Reino Unido... Y el gobierno se "olvida" de 445 muertos.



En la rueda de prensa diaria, el dato oficial que han dado eran 111 fallecidos entre ayer y hoy. Apenas una hora después, el gobierno incluye "otras 445 muertes adicionales". Total, hoy = 556

Los pubs, peluquerías e iglesias siguen cerradas, por lo menos hasta julio.

PARÍS CONTINÚA EN ZONA NARANJA

Asunción Serena nos habla desde París, la única región del país que sigue todavía en zona naranja y por lo tanto con mayores restricciones sanitarias.

En general, para la mayoria de Francia las medidas sanitarias estrictas desaparece, se acabó el límite de los 100km.

Zona verde abiertos cafés, bares y restaurantes. Está porhiido consumir de pie en el bar, en la barra

Zona naranja: solo terrazas de cafés y restaurantes abiertas con límite de aforo, y se les permite que acaparen parte de la acera y del aparcamiento para poder poner sus mesas. A las 22h hay que cerrar para evitar ruidos y música.

ROMA ABRE SUS FRONTERAS ESTE MIÉRCOLES

En Italia están de celebración porque es el Día de la República, nos cuenta Eva Fernández desde Roma.

Además, el país está en la víspera de otro gran día también, porque este miércoles se reabren las fronteras y también el libre movimiento entre regiones.

Hay 70 fallecidos en las últimas 24 horas.

La recuperación del Turismo no está entusiasmando a todo el mundo: el Gobierno ha decidido restringir las fronteras a aquellos países que no permitan a los italianos entrar; y dentro de Italia, la pandemia está casi prácticamente controlada en el sur del país y no quieren que la gente del norte les complique las cosas.

Y mientras tanto el #Papa bendice una ambulancia que estará destinada a los pobres de #Roma que la necesiten.

Un regalo a disposición de la #Limosnería del #Vaticano.

Un regalo a disposición de la #Limosnería del #Vaticano.

LA PREOCUPACIÓN DE ALEMANIA POR LA ECONOMÍA

Según nos cuenta Rosalía Sánchez desdeBerlín, la mayor preocupación de los alemanes no es la salud (según encuestas) sino la economía.

La cifra de fallecidos es muy baja, con pocas restricciones en pie y la gente se las salta.

Este fin de semana que era puente allí estaba todo lleno de gente y algunas zonas fuera de control.

La gran coalición se reúne este mediodía, entre otras cosas, quieren sacar otro paquete de ayudas y a ver qué pasa.

LA PRENSA EN BÉLGICA Y SUS FOTOGRAFÍAS DE LAS PLAYAS ESPAÑOLAS

En Bélgicacon 9.500 fallecidos, se celerbrará el miércoles nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Los bares y restaurantes todavía están cerrados, y podrían abrir a partir del 8 de junio, nos dice José Luis Conjcejero desde Bruselas.

Este martes todos la prensa se ha llenado de fotografías de las playas españolas y destacando la cifra de 0 fallecidos, como una manera de decirle a los belgas que viajen a España.

La juerga que se corrió el príncipe Joaquín en Córdoba con su novia hace unos días, después de esta juerga se conoció que el joven Príncipe tiene coronavirus. Ha provocado un gran enfado en la Casa Real belga.

PREOUCPACIÓN POR EL ASCENSO DE CONTAGIOS EN LISBOA

En las últimas semanas se han producido entre 12-14 fallecidos diarios, pero no termina de bajar. Hay una zona que preocupa mucho:Lisboa,de no haber casos a la última semana el 95% de los casos diarios que aumentan de positivos se concentran en esta ciudad, principalmente en tres zonas: en la zona industrial y en dos barrios sociales. Las autoridades portuguesas están bastante precupadas, hacen test masivos y hablan de un cordón sanitario a estos barrios, nos cuenta Begoña Íñiguez desde la capital del Portugal.

El país está en la fase 3, menos en Lisboa donde los centros comerciales no están abiertos.

Hay que destacar la solidaridad de los portuguesas,en pocas horas el Banco de Alimentos ha conseguido más de 10 millones de euros para dar comidas a muchas familias necesitadas.

Este miércoles vuelva la Liga en Portugal, con muchas medidas de seguridad y los clubes se van a tener que testar cada cinco días.

El 1 de julio tendrán que estar abiertas las fronteras aunque por ahora no está claro.

SIGUE EL CIERRE DE FRONTERAS DE CEUTA Y MELILLA CON MARRUECOS

Según nos cuenta Beatriz Mesa,Ceuta y Melilla siguen con el cierre de fronteras con Marruecos lo que está causando verdaderos estragos en la economía local.

China esta aprovechando la lucha contra la pandemia para promover sus empresas en el coninetnte africano, aportará más de 2.000 millones de dólores a Sanidad y promete que la vacuna llegrá a Ašfrica en cuanteo llegue