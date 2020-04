Los corresponsales del coronavirus de COPE: playas llenas en EE.UU. a recomendar no viajar a España en verano

Como cada martes desde que empezar el estado de Alarma por el coronavirus, dedicamos la 'Hora de los Fósforos' de 'Hererra en COPE' a los corresponsales de COPE para saber la última hora de esta crisis en sus países.

54.000 muertos y muy cerca del millón de contagiados de coronavirus, esas son las cifras haats ahora en EE.UU. Como nos cuenta nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, se va a superar la cuota importante en este país que es el número de muertos por la Guerra de Vietnam que fueron 58.000 en ocho años.

De lo que se sigue hablando en el país estadounidense es de las polémicas declaraciones de Donal Trump sobre la lejía y esto ha hecho que desde entonces las comparecencias del presidente sean más comedidas.

After hearing presentation President Trump suggests irradiating people's bodies with UV light or injecting them with bleach or alcohol to deal with COVID19. pic.twitter.com/cohkLyyl9G