Coronavirus por el mundo: preocupa el ritmo de vacunación

Como cada miércoles en los ‘fósforos’de ‘Herrera en COPE’recorremos el mundo en la voz de los corresponsales COPE para saber cómo está la situación pandémica

EL PRESIDENTE BIDEN PREOCUPADAO POR EL DESCENSO EN LA VACUNACIÓN TOMA MEDIDAS

En estados Unidos crece la preocupación del presidente Joe Biden ante el descenso en la cifra de vacunados, como nos cuenta nuestro corresponsal en Washington Juan Fierro. “Ayer se vacunaron unas 800.000 personas aquí en los Estados Unidos. Hace una semana, un poquito más, hubo un día en el que se vacunaron solo 300.000 solo y, la verdad es que es bastante menos comparado con esos tres millones largos de gente que se vacunaba cada día el mes de abril en los Estados Unidos.

Por eso, el presidente Biden volvía a comparecer ayer ante los medios de comunicación para recordarle a los estadounidenses que los esfuerzos para acabar con la pandemia no han terminado. Biden pedía recuperar esas cifras, anunciaba nuevas medidas, por ejemplo que se iban a enviar más vacunas a médicos de familia y a los pediatras para que vacunen a sus pacientes porque dice que el 82% de los estadounidenses confía mucho en su médico de familia y estaría dispuesto a vacunarse si es su médico de familia o su pediatra el que dice que se vacunen. Esa va a ser una de las nuevas normas o de las nuevas medidas que toma la administración Biden, van a ir casa por casa recordándole a la gente que se tiene que se tiene que vacunar.

Hay otras medidas, por ejemplo que las empresas vacunen a sus trabajadores, más clínicas móviles para la vacunación pero hay muchos expertos que dicen que ya no vale con las recomendaciones sino que habría que empezar con las obligaciones. Y muchos de esos expertos le están diciendo a Biden que es hora de que, por ejemplo, las universidades no dejen participar en sus clases a los alumnos que no estén vacunados, que las empresas obligan a sus trabajadores a vacunarse o que los estados obliguen por ejemplo también a los trabajadores públicos a vacunarse. Algo que la administración Biden no está dispuesta hacer, no está dispuesta impugnar la vacunación pero como te digo muchos expertos en los Estados Unidos vista este declive tan grande de las personas que se vacunan están diciendo ya que la próxima fase tiene que ser la obligatoriedad para vacunarse en los estados.

El aumento de contagios por la variante delta no ha hecho aumentar el cuidado de los estadounidenses, ni siquiera la precaución y eso que ya en EE. UU. más del 50% de los casos de la enfermedad son por la por la variante delta y la verdad es que además hay, por otra parte, una diferencia ideológica, una vez más lo vivimos con las mascarillas y lo estamos viviendo otra vez con ahora mismo con la vacuna. Hay una diferencia ideológica, es decir, ahora mismo y esto es una encuesta de ayer, el 93% de las personas que dicen votar a los demócratas están vacunadas o dicen que se van a vacunar; pero esa cifra baja al 49% cuando hablamos de los republicanos, solamente el 49% que votan republicanos dicen que se van a vacunar. Y hay un 33%, que es un porcentaje muy alto de la población estadounidense, un 33% que dice que en ningún caso se va a vacunar. Eso, pese a estas cifras de la variante delta que hablan ya de más de un 50% de los casos aquí en Estados Unidos

TEMOR EN FRANCIA ANTE EL AUMENTO DE CASOS

En Francia, nos cuenta Aunción Serena desde París que “están subiendo los casos y progresa sobre todo entre los más jóvenes, el gobierno está preocupado porque continúa la circulación de esa variante delta por toda Francia, la llamada mutación L452R que es una alteración que se encuentra especialmente en esta variante, está presenta cerca del 40% de los test que se están realizando ahora. Y hay entre regiones sobre todo que es ya mayoritaria. Entonces, ahora mismo cuando se hacen los test de la verdad es que el número de positivos es muy bajo, estamos en torno a los 2.000 pero según alguien cercano a Macron ha dicho que esperan que la semana que viene puede haber entre 15.000 y 20.000, así que imagínate que saltó de 2,000 a 15,000 casos de contagio por día. Entonces pues están mirando a ver, justamente ahora y un nuevo Consejo de Defensa sanitaria que está presidido por Emmanuel Macron, y va a estudiar a ver qué hacer: si cerrar las fronteras en concreto con Portugal, donde hay muchos franceses que pasan allí el verano o qué otras medidas van a poder tomar después de justamente llevar unos días escasos de desconfinamiento total.

En cuanto al personal sanitario, que ya hablamos de eso la semana pasada, y su decisión de no querer vacunarse. Es que no hay forma de convencerles, que se están resistiendo, que el Gobierno no sabe cómo incitarles a hacerlo porque por sí solos no quieren, entonces están estudiando un proyecto de ley que estaría terminado antes de finales de mes, en el que se les obligaría a tener que vacunarse para poder trabajar. Y seguramente no van a ser los únicos, también va a haber otras profesiones como bomberos o profesores que también les van a obligar a vacunar y luego, al resto de la población no va a ser una cosa obligatoria pero están mirando también otras medidas para incitarles a que se vacunen. Ya han hecho en otros países, creo que en Estados Unidos concretamente el tema de las loterías, sortear algo para participar en un sorteo si te has vacunado y, también estamos hablando, por ejemplo, de dar cupones, si te vacunas pues un cupón para comprar en un supermercado y gastar ahí el dinero. En fin, cualquier iniciativa para que la gente se anime si no es por su salud y la de los otros pues, al menos por este tipo de incitación a vacunarse. Están poniendo todos los elementos, hace unas horas la Comisión Nacional de Informática y Libertades acaba de aprobar que se envié a cada médico la lista de sus pacientes que no están vacunados contra la covid, así que cada médico sabrá cuáles son sus pacientes que no se han vacunados para poder realizar ese trabajo de convencimiento y anima cada vez más a que se vacunen”.

A BÉLGICA LE PREOCUPA LOS JÓVENES Y ESPAÑA

Bélgica está centrada en el turismo, por eso nos dice desde Bruselas José Luis Concejero que “lo que está ocurriendo es que la prensa belga ha puesto el punto de mira en nuestro país, porque en España los jóvenes terminan la carrera universitaria, terminan el colegio y se van a Mallorca, pero es que los jóvenes belgas hacen lo mismo y se van a España a pasárselo bien, saben dónde se lo pueden pasar bien, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de estos jóvenes belgas vuelven y vuelven con la variante delta, vuelven contagiados de coronavirus evidentemente después de las juergas que se están metiendo en España. Por lo que muchos touroperadores están pensando empezar a cancelar los viajes que haya previstos a España de cara a los próximos días de las próximas semanas porque, insisten, se han multiplicado los contagios en nuestro país y quieren evitar en la medida de lo posible que estos contagios lleguen a Bélgica.

Pero lo que es evidente es que ahora mismo la variante delta también está en Bruselas, se están multiplicando los casos, fundamentalmente en aquellas personas que no están vacunadas y esto está provocando evidentemente que esta mañana el propio ministro de Sanidad el país haya decidido comenzar la vacunación ya para jóvenes entre 12 y 15 años. Es un poco la idea que hay en Bélgica de cara a los próximos días”.

ALEMANIA: BAJA LA INCIDENCIA Y LEVANTA ALGUNAS RESTRICCIONES

Es lo que nos cuenta Rosalía Sánchez desde Berlón donde “la incidencia la tenemos por ahora bajita, 5,1 nuevos casos por cada 10.000 habitantes en 7 días. 5’1, bueno, aunque repunta un poquito vuelve a subir de nivel 5, pero son cifras bastante controladas. En las últimas 24 horas, 985 infecciones y 48 muertes, el goteo continúa a pesar de que las cifras de incidencia son bajitas, la cifra de muertes ese goteo no para y bueno son cifras bajas pero son un 22% más altas que la semana pasada, o sea que sí que se nota un ligero repunte o quizá haya cambio de tendencia.

Aunque de momento, en cuanto a las restricciones relajación. Hoy, a partir de las 12 horas esta noche Alemania ha levantado las restricciones a viajeros procedentes de Reino Unido, Portugal India, Nepal y Rusia; tenemos ya solo 11 países en lista de riesgo con restricciones altas y son sobre todo africanos. Pero vamos, tampoco se da aquí la batalla por ganada todavía. Hay cierta preocupación y Merkel está haciendo declaraciones todavía de preocupación.

Una de esas preocupaciones de la canciller son las aglomeraciones en los estadios de fútbol, ahí ha estado un poco dura porque ha dicho públicamente que los lo que está pasando con los partidos de la Eurocopa pues que quizás son cifras un poco altas, se refería por ejemplo a Wenmbley donde va a haber hasta 60.000 espectadores, No es habitual que Merkel haga crítica sobre lo que está sucediendo en otros países, la verdad, para mí que hay ahí un poquito de amargura por lo de la Eurocopa, pero bueno. Es que Merkel es muy futbolera, sigue mucho a la selección, claro se han visto fuera así un poco antes de lo que pensaban y...”.

REINO UNIDO DIRÁ ADIÓS A LAS MASCARILLAS Y OTRAS RESTRICCIONES A PARTIR DEL 19 DE JULIO

En Reino Unido no entienden nada de lo que propone Boris Johnson como nos cuenta Paloma García Ovejero desde Londres. “Boris Johnson tiene sesión de control ahora a mediodía en la Cámara de los Comunes. No hay quien lo entienda y sobre todo la oposición lo tiene bien difícil porque si lo que tiene que reprocharle es que la gente se quite las mascarillas, a la oposición nadie le va a aplaudir, aquí estamos en ese plan. El caso es que la prensa lo ha destapado ya, el Comité Científico avisó al gobierno británico de que eliminar las mascarillas disparará la curva de contagios pero la economía británica perdería miles de billones de libras. Así que esos modelos de distancia social y de evitar eventos de masas, a la basura literalmente. Deportes, música, ocio… todas esas industrias han tenido más peso, así que seguir obligando a llevar mascarilla supondría, por ejemplo, una pérdida de ingresos de 4.000 millones en restaurantes y hoteles. ¿Qué ha dicho Boris Johnson? Que literalmente “now or never” (ahora o nunca). No hay que llevar mascarillas a partir del 19 de julio, ni guardar distancias sociales, ni límites en reuniones… todo lo que se te ocurra, se puede hacer.

Pero las cifras hablan y lo ha dicho el propio primer ministro, de 50.000 contagios ya para ese día 19 de julio, 100.000 diarios para agosto y lo ha dicho el ministro de Sanidad. ¿Eso le sirve para cambiar de opinión? No, eso le sirve para decirnos a los ciudadanos dos cosas: tenéis que aprender a convivir con el virus, haceros a la idea de que habrá más muertes por covid, esto es lo que hay y; la responsabilidad recae sobre vosotros. Estamos jugando al liberalismo máximo, que se cuide cada uno porque el covid estar está y la industria necesita seguir viviendo y haciendo dinerito.

Se quejan los británicos que a pesar de estas medidas se sigan exigiendo cuarentenas cuando viajan. Aquí ya en esta mentalidad de vamos a jugar a que no hay virus, los tabloides sobre todo están furiosos y dicen ¿or qué si no tenemos mascarillas, ni reglas de ningún tipo tenemos que seguir ganando cuarentena? Pues eso de momento se mantiene y ahí es donde viene el turismo español, van a seguir los semáforos 6 semanas más. Os acordáis de que varias veces se ha planteado la posibilidad de sustituir los 10 días de cuarentena por un test diario para los que tengan doble vacuna, bueno, pues de momento ha dicho el ministro de Sanidad que hay hasta el 16 de agosto semáforo seguro. Eso significa que los que regresan de países ámbar, hoy por hoy, casi todos incluida España pues tiene que meterse en casa y reduce drásticamente el número de viajeros. Esperaremos al 16 de agosto a ver si eso también lo quitan y ahora mismo fíjate lo que ocurre es que las otras cuarentenas, las del contacto estrecho, se van a multiplicar según el Financial Times hasta diez millones porque dice , si hay 100.000 contactos diarios en agosto eso significa que1.400.000 personas a la semana, como mínimo, tendrá que aislarse. Por eso 700.000 contagios semanales, al menos una persona de contacto, calculan que habrá diez millones de británicos aislados en la segunda quincena de agosto. Así que va a ser un caos de todas formas”.

ITALIA EMPIEZA A PEROCUPARSE

Tras pasar a la final en la Eurocopa, Italia empieza a mostrar una cierta preocupación como os cuenta Eva Fernández desde Roma, “aunque de momento no ha cundido la alarma hacía mucho tiempo que las autoridades sanitarias no advertían que atención porque esto se nos puede ir de las manos. En las últimas 24 horas hemos registrado 907 nuevos contagios cuando llevábamos varios días manteniéndonos en torno a los 600. La mejor noticia de estas es que efectivamente solo hemos contabilizado 24 fallecidos en las últimas 24 horas, es una cifra baja pero la misma línea con todo lo que nos están contando los compañeros en los otros países la variante delta se está convirtiendo en la más habitual entre las personas contagiadas. Por ejemplo en el Lacio donde se encuentra Roma y donde llegan más turistas, en estos momentos supone casi el 35% de los contagios.

Estamos un poco preocupados, ya sabéis que en estos momentos Italia relativamente estaba bien, estamos en una zona blanca sin casi restricciones y la mascarilla solo es obligatoria en los espacios cerrados”.

PORTUGAL SIGUEN LOS CONTAGIOS Y LAS RESTRICCIONES

Y por último, nos vamos a Portugal donde la situación es también preocupante como nos cuenta Begoña Íñiguez desde Lisboa. “Crece pero bueno, tengo que decir que aquí como como comento todas las semanas vamos un poquito a destiempo, o antes o después. Ayer hubo 2.170 nuevos casos en todo Portugal, hablamos una población de 10.000.000 de personas y hay menos internados en los hospitales, lo cual es una noticia muy buena., 603 en estos momentos y 133 en las UCI, 3 menos que el día anterior, solamente falleció una persona en todo Portugal. Por lo tanto, se cumple lo que nos dicen los especialistas que cuanta más gente vacunada hay, menos hospitalizaciones se producen.

En este caso en Portugal tenemos con la pauta completa el 33% de las personas. La ministra de Sanidad acaba de decir hace 2 minutos en el Parlamento que ayer se vacunaron en todo Portugal 150.000 personas, y más 60 % de los portugueses tienen por lo menos una dosis. Es lo que está haciendo el Gobierno correr, correr, correr para intentar vacunar el mayor número de personas posibles porque aquí continuamos con muchísima restricciones. Tenemos toque de queda en 45 municipios, entre ellos los principales del país, Lisboa, Oporto, Braga… Y tenemos también el cierre perimetral en todas la región de Lisboa el fin de semana, es decir, con controles para los que los residentes, a los que no tenemos la pauta completa de vacunación o un test de antígenos. Por lo tanto control absoluto también para intentar frenar la variante del delta que aquí es ya del 90% de los nuevos casos”.