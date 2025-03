El comentario que tuvo un agricultor de Lorca en pleno Corte Inglés con un empleado y que todavía pone roja a su mujer: "Me moría"

En el teléfono que proporcionamos a nuestros 'Fósforos', en el 900.50.60.06, les proponemos a nuestros oyentes el siguiente tema del día: ¿en qué es eso en lo que usted no se parece nada a su círculo familiar, social? ¿Es la oveja negra de la familia?

Gustavo, desde Alcázar de San Juan, nos cuenta que es muy futbolero y muy del Atleti. Prácticamente, el resto de la familia es del Madrid. Por eso, es calificado como la oveja negra. Su hija también le ha salido del Real Madrid. "Es lo que hay. Podía ser peor. Que fuese de un equipo extranjero", reflexiona en antena provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, Rafa cuenta que es la oveja negra de su familia porque "todos son aficionados del Barça. Y yo, en cambio, del Albacete. Viene porque, de pequeño, mi padre y mi hermano me llevaron al Carlos Belmonte. Jugaban el Albacete y el Barça. Yo dije que era del que gane. Y ganó el Albacete".

Al tema del día también responde Abraham. En su caso, se define como una persona de centroderecha. Sin embargo, todo su entorno es de izquierdas.

Más allá de eso, cuenta que toca la batería y "donde toco, todo ese entorno también. Imagínate allí con los componentes del grupo". Su mujer, cuando era novia, fue a un concierto a verle. Vio como los compañeros de su chico pegaban carteles criticando a Rajoy. Ella, muy pija, "se prestó a pegar carteles. Pero cuando abrió los carteles se quedó con una cara... y al acabar al concierto me secó el pelo. Es esa realidad contrastada".

Juana es otra 'Fósfora' que ha querido trasladarnos su caso. Dice que la oveja negra de su familia es su marido. Tiene un sentido del humor difícil de entender y no tiene ningún sentido del ridículo. Una anécdota es que, hace tiempo, fueron a El Corte Inglés de la capital de la Región de Murcia (son de Lorca), y ella se puso muy bonita para ello. Cuando entraron a la tienda, su marido se probó un pantalón y el dependiente le preguntó si quería los pantalones con vuelta en el bajo.

Respondió que no porque, cuando se monta en el tractor, se llenan de trozos de tierra. El dependiente se quedó mirándole: ¿qué quiere el pantalón para montarse en un tractor? "Me dio una vergüenza que me moría. Porque era de alta marca el pantalón. El chico todavía nos ve y se ríe". Y es que ese comentario provocó esa vergüenza en la mujer.... y no es para menos.

Jacobo disfruta del sol. Sin embargo, y más allá de eso, nos cuenta que le encanta la selección de Holanda y, este domingo viendo a España, "quería que ganase Holanda. Desde que era pequeño, me gustaba mucho el color naranja. Y cada vez que juega con nosotros, y ganan, yo me alegro. Me comen por WhatsApp, pero es lo que hay".

Por último, cerramos esta sección tan querida por todos con Luis.

Su historia es muy particular. La oveja negra es él porque salió golfo "cuando debería haber salido policía, como todos ellos. Pero siempre respetando a todo el mundo. Yo me presenté en el año 85 a las pruebas de policía en Ávila y me suspendieron por una décima de segunda. Y me suspendieron. Llamé a mi madre y le dije 'Mamá, ya he terminado las pruebas. Me han suspendido por esto'. He sido un poco de todo en esta vida. He trabajado en hostelería, he cuidado a ancianos viviendo con ellos...".