Antonio, fósforo y médico: "La situación deprime mucho, huele todo a pura improvisación y picaresca"

Los fósforos han hecho, este lunes de Pascua, de cronistas. Narradores de la situación que han vivido en aquel lugar en el que han pasado Semana Santa y que, salvo permiso especial para poder moverse, han tenido que disfrutar dentro de su comunidad autónoma ante la imposibilidad de transitar entre territorios por las restricciones debido a la situación actual de pandemia por el SARS-CoV-2.

La complicada situación sanitaria no permitía acudir, como otros años a una segunda residencia, por ejemplo, en la costa y se ha notado que el movimiento de españoles ha sido menor, no así de extranjeros como ha contado Antonio, fósforo, médico de la comunidad valenciana que ha vivido estos días en Denia donde había mucha más afluencia de personas de lo normal.

"Soy médico y llevo un año tragando coronavirus y cuando sales a la calle, después de todo lo que hemos sufrido, se te cae el alma a los pies". En Denia, según ha contado Antonio, "ha habido muchas más personas, sobre todo extranjeros que además muchos no usan mascarillas". Para el fósforo, "hay gente que falsifica papeles y hay trapicheo para saltarse las normas, pero los políticos son los primeros que se las saltan, los políticos ponen muchas normas y no cumplen ninguna y las personas que las cumplen al ver lo que pasa, pues se frustran. La situación deprime mucho, huele todo a pura improvisación y picaresca"

A Maribel que vive en Galicia ha podido conocer esta Semana Santala playa de las Catedrales y ha vivido con mucha pena como el Viernes Santo solo estaba ocupada su mesa en un restaurante en el que pararon. Sin embargo, como ha contado Sara que vive en Sotogrande, en la provincia de Cádiz, había mucha gente de Madrid y de Bilbao y destacaba que "o ponemos todos de nuestra parte o no va a haber una cuarta ola sino una quinta".

La fósfora Pepita ha vivido intensamente la Semana Santa "la he vivido a tope porque no he salido de la Iglesia. He ido a Laudes por la mañana, el Jueves Santo hizo el sacerdote dos misas, el Viernes Santo otra vez a Laude, luego a los Oficios. Ha sido precioso y yo lo he vivido a tope todo dentro de la parroquia y no he visto aglomeraciones, pero con pena porque a las 6 cerraban los bares y no había gente por la calle".

Ana, maestra en Almendralejo, su viaje más lejos de su casa ha sido a un supermercado, sin embargo ha paseado por el centro de la localidad pacense "por donde está la zona de copas y estaba a tope. Pero sí había muchos madrileños que habrían venido el día antes. Ha habido una corrida de toros en la que sí había mucha gente. Yo lo he pasado en casa, pero lo he pasado bien".

María que vive en Burgos se ha desplazado a Lerma con su hermana "porque perdimos hace unos meses a mi madre y yo estaba bloqueada. En Lerma había bastante gente, los jóvenes respetaban las normas, los hosteleros también, y mi hermana y yo hemos disfrutado de la gente conocida. Los lugareños decían que había gente del País Vasco y Madrid, cartelito no llevaban, es verdad que había más gente, sí ,pero aglomeración no y yo he vuelto nueva, reseteada total".