Ayer fue 4 de Junio. Esa es una fecha que Ángel no podrá olvidar nunca. El 4 de Junio de 2017 su vida dio un giro inesperado. Hace 7 años, Ángel, después de mucho sufrimiento y de compañías inesperadas en su cabeza, ingresaba en un hospital psiquiátrico. Ayer, 4 de Junio, Ángel Martín se acordaba de aquel Ángel, de su yo del pasado, aquel que no sabía lo que le estaba pasando.

Aquel brote mantuvo a Ángel alejado de los escenarios, de la televisión, de los libros, escenarios por donde se mueve con toda la soltura del mundo, con ese talento suyo tan particular y tan feliz para los demás. Un tiempo después, regresó. Y todos los 4 de Junio se acuerda de aquel Ángel de hace 7 años. Porque aquella persona, en aquel momento, hubiera necesitado del Ángel de ahora, de ese que le contaría al de entonces que “todo irá bien”.

Todos somos un poco aquel Ángel, el que pensaba que de aquello no iba a salir, que esa dificultad que le presentaba la vida no la iba a superar. Y, sin embargo, ahí está su yo del futuro. Y está bien. Bueno, no es que esté bien: es que está mejor. Así que, puede que si todos miramos ahora a nuestro pasado, podamos concluir que también estamos mejor que en aquel momento en el que pensábamos que no íbamos a remontar. O, a lo mejor, este es el momento malo. Y, también, a lo mejor, nuestro yo del futuro, está, estará, divinamente.

El televisivo Ángel Martín contaba, en COPE Murcia, 'Lo que hay detrás del ruido'

A veces los problemas llegan sin avisar y cuando hablamos de salud mental pueden darle la vuelta realidad que conocemos.Este tipo de problemas no distingue entre famosos o anónimos, ni siquiera discrimina por edad. Nadie está libre, aunque lo que es valiente es afrontarlo y contarlo para ayudar a los demás con la experiencia propia. Eso es lo que hizo el televisivo Ángel Martín.

En 2021, el humorista sorprendía a todos revelando en su informativo matinal que en 2017 estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico por un brote psicótico, y que había recogido esta experiencia en un libro, 'Por si las voces vuelven'.

Más de 500.000 lectores conocieron la dura realidad de Martín, pero las soluciones no llegan para siempre. Hay un proceso y es lo que ha querido contar en 'Detrás del ruido', un libro cargado de honestidad y emoción en el que Ángel Martín narra el proceso de reconstrucción personal que ha tenido que llevar a cabo desde que salió del psiquiátrico. Una historia que ha relatado también María José Navarro hoy en la 'historia del día' y que puedes escuchar en el audio que tienes adjunto a esta noticia.