Max, el primer perro doméstico que recibe la Orden al Mérito Animal

Pues este martes nos deja, también, la historia de Max. Este perro de raza springer spaniel acaba de recibir el premio a la Orden del Mérito Animal. Un reconocimiento que, en el Reino Unido, nunca antes se había dado a un perro doméstico. Sólo lo habían ganado algunos animales dedicados, por ejemplo, a la búsqueda y al rescate de personas tras grandes tragedias.

Pero es que Max ha demostrado ser un animal muy especial. Sobre todo, para su dueño Kerry Irving, residente en Inglaterra, y al que ha ayudado a superar una fuerte depresión tras un accidente de coche que le dejó secuelas de por vida.

Kerry adoptó a Max porque sus dueños se mudaban a otra ciudad y no se lo querían llevar. Y esa decisión le cambió la vida. Porque la obligación de tener que sacar a Max a pasear se convirtió en una especie de terapia para este hombre. Una motivación para salir a la calle y hacer algo de ejercicio. Todo esto lo ha ido compartiendo en Internet este hombre. Y casi sin pretenderlo ha hecho famoso a su perro.

We're so proud to award Max, from @maxinthelakes , the #PDSAOrderOfMerit for outstanding acts of devotion which embody the contribution animals make to human lives.

Max has an amazing impact on so many people.

