Jasmine Harrison, la primera joven en cruzar el Atlántico a remo en 70 días

Pues este lunes nos deja, también, la historia de Jasmine Harrison. Esta mujer de tan sólo 21 años se acaba de convertir en la persona más joven en cruzar el océano Atlántico a remo. Ha tardado 70 días, 3 horas y 48 minutos.

She’s done #Yorkshire proud! Jasmine is now the youngest woman to have solo rowed the Atlantic. What a brilliant achievement. Hope you’re all watching live like we are here pic.twitter.com/IK73sEvg5h

La salida la hizo el pasado 12 de diciembre desde la isla de La Gomera. Durante estos casi 2 meses y medio ha remado en solitario con jornadas maratonianas de entre 12 y 14 horas. Sólo paraba para comer algo y recargar su botella de agua. E incluso por la noche, Jasmine se despertaba cada poco tiempo para comprobar que mantenía el rumbo hacia la isla caribeña de Antigua.

Durante estos 70 días, la joven se ha enfrentado a momentos muy delicados. Por ejemplo, cuando un barco de 227 metros de largo estuvo a punto de pasarle por encima. Jasmine consiguió, tras varias llamadas desesperadas, avisar por radio para que cambiaran el rumbo. Estuvo a 6 minutos de colisionar.

Pero el esfuerzo ha merecido la pena. Jasmine ha recaudado con su gesta 11.500 euros para causas sociales. Eso sí, nada más pisar tierra firme ella sólo pensaba en una cosa, ¡en comer!!!.

Thank you so much for all your kind words! Jasmine will be thrilled to see them all. Don’t forget you can still donate to her Go Fund Me and help support @ShelterBox and @Bluemarinefhttps://t.co/FFmt2ckp2M