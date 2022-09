El gesto de un jugador del Exeter que ha emocionado al mundo del fútbol

Reino Unido, como inventor del fútbol, vive este deporte con pasión a lo largo y ancho del país. En Exeter, al sur de la isla, existe una gran cultura alrededor del fútbol.

Y está viviendo un momento para el recuerdo. El club de la ciudad acaba de cerrar uno de los ciclos más conmovedores que se recuerda... la historia de la familia Stansfield.

Adam Standfield fue jugador del Exeter City desde el año 2006 al 2010, momento en el que falleció de cáncer a los 31 años. Adam era la gran estrella de aquel equipo de cuarta división. El club decidió rendirle homenaje y retiró su dorsal, el número 9.

Su hijo, Jay, jugaba en la cantera del mismo club que su padre hasta que lo fichó el Fulham, equipo de primera división inglesa.

Jay cumplió su sueño, debutar en la Premier e incluso llegó a ser titular en la tercera jornada de esta temporada.

Pero, en el último día de mercado de fichajes, el jugador de 19 años fue cedido al Exeter City, el club dónde todo empezó. El día de su presentación no solo se anunció su fichaje, sino la noticia que todos los aficionados querían escuchar. Stansfield volvía al Exeter City con el número 9 a la espalda. El mejor homenaje a su padre.

