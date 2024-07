En la escena, hay una chica de 14 años que está sentada. Como todas las chicas de 14 años parece más mayor. Y no solo es que lo parezca o lo aparente. Es que ella también lo piensa.

Cuando uno tiene 14 años cree que ya es una persona adulta, que sabe todo, que lo tiene todo controlado, que ha tomado tus decisiones importantes y no las va a cambiar. Y que ya no puedes ser de otra manera de la que eres con 14 años. Qué edad esa, ¿verdad? Te da vergüenza todo. A veces tus padres, tus hermanos. A veces te da vergüenza llorar.

La chica de 14 años de la escena intenta no llorar. Se llama Debbie. Está en una consulta. Ha ido con sus padres. Prueba qué tal escucha. Es la primera vez que va a tener la oportunidad de oír la voz de alguien con claridad. Le acaban de realizar un implante coclear y pasado un mes, tiene consulta con su doctora. La otorrino va hablando y le va preguntando si entiende, si el volumen es el adecuado, si está demasiado alto.

Debbie no habla. Solo gesticula. Está acostumbrada a hacerse entender así. La doctora le va preguntando si necesita parar. Si está segura de que quiere seguir. Y entonces, Debbie, con un hilo de voz, responde.

"Estoy llorando de alegría”, dice Debbie. "Está bien que llores", le contesta su médico. Y ahí ya no se disimula en esa consulta pequeña, donde llora una niña y lloran sus padres.





Poder escuchar la voz de otras personas es una experiencia distinta y emocionante. Poder oír a tus padres lo es doblemente. Le hablaron sin importar si oía desde que Debbie era un mico y ahora es toda una esplendorosa joven. No quería llorar, pero es imposible no hacerlo. Todas las emociones se contienen en la voz. Puedes ver, pero sin oír… Sin oír la vida no suena.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Qué les voy a decir a ustedes que son oyentes de radio, ¿verdad?