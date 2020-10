Álvaro Cerezo, el Robinson Crusoe español que ahora ayuda a un anciano a volver a la civilización

Este martes nos deja también la historia de Álvaro Cerezo. Este granadino es lo más parecido a un Robinson Crusoe español. A sus 40 años, Álvaro disfruta y, también trabaja, descubriendo islas desiertas por todo el mundo…

La pandemia, eso sí, le ha obligado a hacer un alto en el camino.

Pero antes de todo esto… sus exploraciones han sido portada de medios de comunicación tan importantes como The New York Times, The Guardian e incluso de la BBC. Además, ha escrito varios libros y sus historias también se han convertido en documentales.

En uno de sus viajes, este español llegó hasta una remota isla cerca de Okinawa, en Japón. En ella se topó con un anciano de 83 años, que iba completamente desnudo, y que llevaba casi tres décadas viviendo allí en la más absoluta soledad.

Con él compartió 5 días intensos en los que forjaron una extraña y secreta amistad. Unos días que le sirvieron a Álvaro para ser consciente de que había encontrado al náufrago que más tiempo había estado en una isla desierta…

Tras su corta convivencia, Álvaro partió de la isla y mantuvo el contacto con el anciano gracias a un marinero que fue, precisamente, el que llevó al español hasta allí.

Gracias a estas noticias, Álvaro se enteró hace unos años de que el anciano necesitaba volver a la civilización por cuestiones de salud. Y fue, precisamente él, quien viajó de nuevo hasta la isla para ayudarle a recuperar todas sus pertenencias. Estaban desperdigadas por la selva…

Ahora Álvaro cuenta los días que le quedan para ponerse en ruta de nuevo y, así, seguir descubriendo lugares inexplorados del mundo…

