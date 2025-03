La vuelta al trabajo de una reportera de Cuatro tras superar un cáncer y que se vuelve inolvidable por la reacción de Nacho Abad

A Tatiana le sienta estupendamente el pelo corto. Las que hemos llevado alguna vez el pelo corto, muy corto, sabemos que hay que tener una cara muy guapa para defenderlo. Pero es que Tatiana...es que Tatiana Márquez puede llevar el pelo corto, oigan.

El día 25 de enero le regalaron unas flores. Era el fin de un capítulo, lo escribió ella misma. El fin de las visitas a diario al hospital, al tratamiento. Porque el año 2024 no fue el mejor, no fueron los mejores seis meses. Al menos no fue como esperaba. A Tatiana, que tiene 30 años, le diagnosticaron cáncer y eso pegó un frenazo a su vida.

Tatiana y Nacho Abad

Pero sólo un frenazo. Porque también le pasaron cosas buenas. Ha bailado mucho, ha salido mucho y se ha reído mucho. Le llegó su primer contrato estable. Su primera cesta de Navidad. Y ha pasado un verano que se no se le va a olvidar nunca.

Y esta semana ha vuelto al trabajo.

Y ha sido muy emocionante la bienvenida.

Tatiana se ha ido a una de las nevadas que ha dejado el temporal para hacer un directo, porque es periodista en Mediaset en el programa “En Boca de Todos” de Nacho Abad.

Y ahí, con un gorro de lana, tapó su corte de pelo al uno y regresó a su pantalla, a su trabajo, a su vida de siempre.

Ha sido apenas un paréntesis y es signo final está cerrado.

Tatiana: sé que has ido tres veces a la Feria de Albacete. A la cuarta invito a un vinico dulce en las burras.

Entró en coma, le diagnosticaron un tumor cerebral y este es el nuevo gran hito que supera: "Temblaba"

María José Navarro, en otra 'Historia del Día', nos habló de otro gran luchador. Como Tatiana.

La suya la cuenta él solo, que para eso puede y quiere. Y no le vamos a restar ni un segundo a esa capacidad suya que estuvo a punto de perderse. Santiago Lara tiene 20 años y la otra mañana se puso muy elegante. El auditorio lo merecía. Unas gafas redondas, barbita, algo que se parece a un flequillo. Estaba sentado y parte de su cuerpo temblaba, tiembla todo el rato. Hace 7 años nadie daba un duro por Santiago. Le diagnosticaron un tumor cerebral.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Entró en coma, le diagnosticaron un tumor cerebral y este es el nuevo gran hito que supera

Llevaba unos papeles para no olvidarse de nada, aunque todo el mundo tenía claro que Santiago Lara no se iba a dejar ningún detalle. Mucho menos de ser agradecido a su profesora, Ana, la que ha conseguido también, llevándole de esa mano temblorosa, a licenciarse en Psicología.

Si hay una persona que tiene un mensaje para el resto, ese es Santiago Lara. No se pueden tomar tan en serio los problemas cotidianos. Ni siquiera los que no son tan cotidianos, ni mucho menos fáciles, como a los que Santi se tuvo que enfrentar.

Pues hay un nuevo psicólogo que se llama Santiago. Hay un hombre pleno, feliz, recompuesto, repuesto, y dispuesto. Esas ganas no se tumban ni en un coma. Esas ganas no las tumba ni ese día perezoso que tenemos los demás.

Los demás que nos olvidamos muchas veces de que no hay un día que perder. Así que, vamos a por ello.