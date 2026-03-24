Santiago Jiménez Treviño, pediatra asturiano, se disfraza de Spiderman para pequeños enfermos y su historia llega a Hollywood: "Los héroes suelen pasar consulto"

Hasta Hollywood llegó el nombre de Santiago Jiménez Treviño, un pediatra que, durante la pandemia, se pasaba el día entero en el hospital Universitario Central de Asturias. Unas horas era doctor y otras era Spiderman. Cada día visitaba a un niño, para no contagiar, porque en aquellos meses no podían ir payasos ni amigos ni apenas familiares. Y ahí sigue, leyendo los cómics del hombre araña y poniéndose su traje por los críos. Hasta Hollywood llegó su nombre. Y recibió un mensaje de Tom Holland, el actor que le da vida.

Porque la productora de la última película ha elegido sólo a 24 personas en el mundo para lanzar el trailer de “Spiderman Brand New Day”. Y, entre ellos, está Santiago.

Y resulta que ese vídeo que protagoniza un pediatra asturiano, el Peter Parker de esta historia, está siendo todo un éxito.

Admirado Santiago: la bata es el mejor traje con súper poderes. Los héroes suelen pasar consulta.

UN SUPERHÉROE QUE PASA CONSULTA

Santiago Jiménez Treviño, ovetense nacido en 1976, es un fan acérrimo del cómic desde su infancia, una pasión que ha sabido unir con su vocación. Cuando termina su jornada como pediatra, cambia la bata blanca por el icónico traje rojo de Spiderman y se pasea por las habitaciones del hospital para hacer reír y disfrutar a los niños que se encuentran hospitalizados.

COPE Asturias Santiago Jiménez Treviño, pediatra del HUCA

Su labor altruista se ha convertido en una imagen habitual en los pasillos del hospital. No es extraño encontrarlo en el ascensor o haciéndose selfies con los usuarios del hospital que se cruzan con él. Sin duda, un trabajo de superhéroe que, más allá de la ficción, consigue arrancar sonrisas y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Nuestros compañeros de COPE Oviedo te dan más claves de la historia. Escúchalo aquí.