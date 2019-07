¿Qué pasará con el comisario Montalbano tras la muerte de Andrea Camilleri?

<p><strong>“De vez en cuando pienso en la muerte...pero no es ninguna novedad, llevo pensando en ella toda la vida”.</strong></p>

<p>A <a href="https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/andrea-camilleri-maestro-uno-los-maximos-exponentes-novela-negra-20190717_461025" target="_blank">Andrea Camilleri</a>, maestro de la novela negra, <a href="https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/muere-escritor-italiano-andrea-camilleri-los-anos-padre-del-comisario-montalbano-20190717_461016" target="_blank">ya le llegó la muerte</a>. Ese hombre pegado a un cigarrillo, fumaba 60 al día, y con amplias gafas de pasta, ha muerto a los 93 años.</p>

<p>“Si pudiera me gustaría terminar mi carrera sentado en una plaza contado historias”...Quizá en la plaza de la localidad siciliana de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Porto_Empedocle" target="_blank">Porto Empedocle</a>, donde nació, reflejo de la ficticia Vigata, donde situó a su c<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Comisario_Montalbano" target="_blank">omisario Salvo Montalbano</a>, que nació a imagen de su padre y por su admiración por <strong><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n" target="_blank">Manuel Vázquez Montalbán</a></strong> y su <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Carvalho" target="_blank">Pepe Carvalho</a>.</p>

<p>“Odio a Montalbano -decía-, no me es simpático, a veces siento la tentación de matarlo...Pero ¿cómo voy a liquidarlo si me ha dado celebridad, éxito, dinero...?”</p>

<p>Sin embargo, <strong>tras cumplir 80 años decidió acabar con su comisario novelesco</strong>. Cuando terminó el libro se lo envió a su editora con la indicación de que lo metiera en un cajón y que no lo publicara hasta que él lo decidiera o hasta su muerte.</p>

<p>”Es un final sin derramamiento de sangre, pero tampoco se jubila”, avanzó, enigmático. <strong>¿Y qué pasará con Mimí, Fazio o el inefable Catarella, huérfanos de su autor?</strong></p>

<p>Ese libro queda inédito, como otros, que en los último años ha dictado a su secretaria Valentina. Un glaucoma le había condenado a la ceguera. “Con la ceguera la fealdad ha desaparecido...Lo que me queda es la belleza”.</p>

<p>...<strong>Eterno <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Camilleri" target="_blank">Camilleri</a></strong>.</p>

