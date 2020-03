'Murder Most Foul’, la canción que nos regala Bob Dylan en medio de la crisis del coronavirus

Dura 17 minutos y tiene una letra de 1.440 palabras.

Es la canción que ha suministrado por sorpresa Bob Dylan a un mundo confinado y aislado.

Hacía ocho años que no publicaba un nuevo tema. Y no ha escatimado en minutaje al hacerlo. Es la canción más larga de su carrera.

Se llama ‘Murder Most Foul’ y no está dedicada ni al coronavirus ni al confinamiento… pero tal vez la haya sacado ahora como bálsamo.

Se remonta a la muerte de John F. Kennedy, en 1963. Más que una canción, es una historia, un lamento.

En ella relata la decadencia de Occidente a través del ejemplo de su país, Estados Unidos.

Repasa algunos de los acontecimientos que le marcaron en los 60. Además de Kennedy, recuerda el éxito de los Beatles o el festival de Woodstock.

Culmina con un sinfín de canciones en las que Dylan ha encontrado consuelo. Desde John Lee Hooker hasta Frank Sinatra.

Un piano, un violín y una lejana batería alumbran la voz de Dylan durante la historia.

El propio músico publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Una canción guardada en el baúl desde hace unos meses. Un regalo en medio de la crisis.

Al final de ese texto, Dylan concluye, quizá consciente de lo que pasa en el mundo: "Cuídense y que Dios les bendiga".

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb