Localizan en Fresneda a Blanca Mabel Otero, la mujer desaparecida hace 25 años

La historia de hoy da para escribir una novela, el guion de una película e incluso una serie de varios capítulos.

Año 1995. La familia de una mujer llamada Blanca Mabel Otero denuncia su desaparición. Se le pierde la pista en algún lugar del norte de España entre Gijón y León.

Desde entonces, suceden cosas muy extrañas. Primero que un policía dijo dos años después de su desaparición, en 1997, que la había visto por la calle.

Segundo, el supuesto paso de Blanca por un hospital. Estaría plasmado en un informe, e incluso una supuesta carta que la mujer habría escrito a su familia para pedirles que la dejaran de buscar..

La cuestión es que el hermano de Blanca no cejó en el empeño y siguió presionando para que el caso de su hermana no cayera en el olvido. De hecho, se llegó a creer que el cuerpo de una mujer encontrado en 2001 en la costa de Cantabria pertenecía a Blanca, pero no. El ADN no coincidió con el de su hermano.

No se sabía nada de ella. Hasta este pasado fin de semana. La sucesión de los hechos es la siguiente. Urbanización La Fresneda, en Siero, Asturias.

Los vecinos de una mujer que se hace llamar Eva llaman a la Policía. La última vez que la vieron no tenía buen aspecto. Los agentes se plantan en su casa, fuerzan la puerta, entran y la encuentran sentada en el suelo, desorientada y deshidratada.

