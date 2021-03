La historia de amistad entre Javier y el periquito Pericles durante el confinamiento

Este jueves nos deja, también, la historia de Javier y de Pericles.

Hace justo un año, con el país confinado en casa Javier decidió poner algo de comida para periquitos en su balcón. Al principio, sólo aparecieron un grupo de palomas que comían tranquilas. Al rato, algo las asustó. Javier se acercó y, a través de la ventana, vio que había algo pequeño y azul, era un periquito que no parecía estar del todo bien. Cerraba mucho los ojos y se acurrucaba.

Javier pensó que sería difícil cogerlo. Pero tras un despiste, lo consiguió y lo metió en casa. Lo llamó Pericles y lo dejó suelto por el salón. Tras varias semanas de adaptación, el animal estaba recuperado. Comía, volaba y, sobre todo, cantaba…

Pasaron los días y ambos, se hicieron compañía en las peores semanas de encierro. A través de la ventana, Javier y Pericles vieron pasar el tiempo.

Un año después, Javier se ha mudado de casa, se ha llevado a Pericles detrás y le ha conseguido una compañera de jaula, a Aspasia. Y así es como termina esta historia en la que, de alguna forma, ambos protagonistas se salvaron la vida.

Desde que llegó, Pericles no le quitó el ojo. Tenía pensados un par de nombres, pero al ver que era del color del Egeo (del Egeo en mi imaginación, claro, porque no lo he visto) solo podía llamarse Aspasia.