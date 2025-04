Dice la mitología oriental que hay un hilo rojo, que hay un hilo rojo que es invisible que une a las personas. Si es rojo no puede ser invisible, señora. A mí no me pregunten que soy de Albacete, y por oriental lo que nos viene es Villena.

El caso es que ese hilo rojo une a seres humanos cuyo destino estaba escrito en común y que no se puede romper. Podría ser una cuerda de un piano.

Hay un pianista que tiene 11 años y que se llama Joan. Joan Raga. El pasado 29 de octubre la Dana se llevó por delante su casa en Paiporta, incluido su instrumento.

El caso es que su historia ha llegado a mucha gente. Pero el hilo rojo salió de un hogar en Ibiza. Del de Lola Martínez. A Lola le tocó especialmente la historia porque su madre, que acaba de fallecer, era pianista. Y decidió que, aquello tan preciado para su madre, ya tenía sitio y misión.

Así que Joan podrá volver a tocar gracias a Lola. Y muchos otros críos y crías que podrán recuperar instrumentos musicales para volver a empezar a hacer una de las cosas que son sagradas en Valencia: la música. Porque de la cuenta de Instagram “Un piano para Joan” han salido, salen y van a salir un montón de sueños rescatados.

La decisión de una vecina de Ibiza tras perder a su madre que cambia la vida de un niño de Paiporta: después de la DANA

Así que, si quieren Vds nos cargamos lo del hilo rojo y ponemos el acento en lo de siempre, que nos resulta más cercano: gente que ayuda a gente.

Y chimpún.

Una vecina de Valencia se pone de parto en plena tragedia y no puede creer la persona que la ayuda a dar a luz: "En el peor día"

En otra 'historia del día', María José Navarro nos habló sobre algo que también se producía durante la DANA y que puedes volver a escuchar aquí.

Que los jóvenes españoles, encabezados por los valencianos, han dado una lección al mundo, no tiene discusión posible. ¿Y los niños ? Porque quizá, en medio de todo este dolor, nos habíamos olvidado de los niños, de lo que suavizan, de lo que aportan únicamente estando, trasteando o abriéndose paso...

En el peor día de la Dana , llegó Roc, con los pulmones repletos de fuerza para llorar. Su madre, Raquel, se puso de parto en Silla. Quería llegar a la Fe de Valencia, pero las inundaciones lo hacían imposible. Así que Roc es de Silla, del centro de salud, y su matrona, la mejor amiga de su madre.

Y hay otros dos niños que maravillaron al mundo. Dos amigos, los mejores amigos, de casa en casa por Picanya, con un carrito lleno de comida. Lo que llevaban, procedía de su falla, y ellos se encargan de acercársela a aquellos que la necesitan.

Vecina de Valencia durante el parto

Cuesta trabajo pensar que tanta sensatez quepa en dos cuerpos tan pequeños, pero lo de estos críos es la vida abriéndose paso con fuerza. Y, además de aconsejar que no dejemos nunca de ayudar a la gente, también piden que comamos yogur.

Yo no sé Vds, pero servidora se va ahora mismo a la nevera a por uno de piña. O de lo que digan estos dos…