Clara Lousie, de limpiadora a modelo e imagen de Gucci

Pues este martes nos deja, también, la historia de Clara Louise. Esta joven que vive en Londres acaba de protagonizar una campaña para la prestigiosa firma de moda Gucci. Hasta aquí, quizá el relato no les diga nada. Pero, claro, es que esta joven hasta hace dos años trabajaba para una empresa de limpieza. Clara no era modelo y tampoco se estaba preparando para ello.

Resulta que un día cualquiera mientras caminaba hacia su gimnasio, un hombre la paró y le preguntó si alguna vez había desfilado para alguna marca. Era junio de 2019 y ese hombre era Rob Wilson, el director de cásting de FOMO Models, una de las agencias de modelos más importantes del Reino Unido.

