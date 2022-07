Luis del Val apunta al papel de la Reina Letizia durante la cumbre de la OTAN en Madrid

En una cumbre, como la que acaba de celebrarse, lo más importante son los acuerdos que se firman en el plenario, pero hay también un factor, nada secundario, que afecta al país anfitrión y son los aspectos formales de la organización, que quedan reposados en la memoria de los huéspedes. Y, tras la bajada del telón, se puede resumir en cuatro palabras: “Ha salido muy bien”.

Les voy a hacer una comparación: tras la estancia de unos días en un hospital, lo más importante es que la operación quirúrgica haya salido bien, pero en la memoria del paciente y los familiares queda la simpatía de ese enfermero, la atención del personal de planta, la calidad de la comida… etcétera. Bueno, pues en la memoria de los centenares de visitantes, tanto en grado de dignatarios, como de acompañantes y periodistas, quedará en el recuerdo de ellos, durante bastante tiempo, las facilidades de los traslados, la sorpresa de algunas de las estancias elegidas, la puntualidad y, en definitiva, la manifiesta eficacia de una buena organización.

Felicidades a quienes han tenido la responsabilidad de la programación y a quienes la han llevado a cabo: policía municipal, nacional, guardia civil, y personal del Gobierno y del Palacio Real.

No se trata de cortar las calles, sino de hacerlo de tal manera que la vida de la ciudad no se paralice, y sufran sus ciudadanos lo menos posible. Y así ha sido. Y estoy contento porque las cosas hayan salido bien. Ojalá todas las semanas tuviéramos motivos para expresar la satisfacción que produce saber que vivimos en un país capaz de asumir retos. Ha estado bien el Gobierno, y la reina Letizia se ha convertido en una infatigable y magnífica relaciones públicas de España. A nuestro pasado y a nuestra Historia debemos el empaque de los palacios, la importancia de reunir tres museos que representan la muestra pictórica más importante del mundo, y a nuestros compatriotas su afabilidad, porque no todos los visitantes iban en coches oficiales, y han comprobado la cortesía de los ciudadanos españoles. Y lo trascendente es que, muchos de quienes han estado, serán voceros y relatores de un país cuya industria más importante no tiene chimeneas y se llama turismo. Felicidades sinceras a todos.