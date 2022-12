Luis del Val: "Yolanda Díaz y Zapatero van a ir a Argentina a consolar a la malversadora Cristina Kirchner"

El espíritu de la Navidad llega a Moncloa: les anunciaron el aguinaldo a los secesionistas, y se lo van a dar a los malversadores, que dejarán de serlo para hablar de políticos en cumplimiento de sus promesas electorales. Lástima que los alemanes no hagan caso de Pedro I, el Mentiroso, y juzgan por sedición a los que intentaron un golpe de Estado. Nos dijo don Pedro que quitar el delito de sedición era por igualarnos con las leyes europeas, pero los alemanes, ni caso, ni un montón de países. Pues que tengan cuidado los alemanes y piensen en lo que le ha pasado a Joaquín Leguina, menudo es Pedro. Pero ahora no estamos en la venganza del soberbio, sino en el espíritu de la Navidad, y en un gesto navideño, Yolanda Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero, van a ir a Argentina a consolar a la millonaria y malversadora Cristina Kirchner, y no se acercarán a Perú, porque lo de Perú allí le llaman también sedición y golpe de Estado.

Me emociona este Gobierno inundado del espíritu de la Navidad, y de la exaltación de la familia. Porque parece que no les gusta la familia tradicional, pero ahí tienen a Nadia Calviño, que se supone ha logrado colocar a su marido en Patrimonio Nacional, con un sueldo aproximado de 9.000 euros mensuales, poca cosa para su valía, y a Teresa Ribera, también ferviente creyente en la familia, que tiene a su esposo cobrando casi 12.000 euros todos los meses. Y qué lección de falta de machismo de los dos maridos, tanto de don Ignacio Manrique De Lara como de don Mariano Bacigalupo, que hay machistas que no soportan la ayuda de la esposa. Lo que no sé es si la rebaja de la malversación llegará para paliar a la UGT de Andalucía, acusada de malversar 10 millones de euros en parientes y amigos, que recibían sueldos y subvenciones de una mina, cuando la única mina que habían visto en su vida era la mina de la punta del lapicero. Como el espíritu navideño siga así, al cobarde Prófugo, Puigdemont, igual le tenemos que dar una indemnización. Menos mal que la mujer de Bandrés, por firmar unos papeles, sigue en la cárcel. Porque el espíritu navideño sólo es para secesionistas y socialistas. Tranquilo, Griñán. Si fueras de derechas, ya estarías en la cárcel, pero eres un buen socialista.