Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que manifestaba que "no es razonable que un país tenga abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada":

Son las 9 y… minutos de la mañana, y la presidente del Congreso, Excelentísima Señora, doña Francina Armengol, no ha dimitido todavía, pero no se preocupen, porque la Excelentísima Señora, doña Mónica García, ministra de Sanidad, ya dijo que ella iba a ser implacable con la corrupción, y hoy, creo que hay Consejo de Ministros, y menuda es doña Mónica, como para que nadie le tape la boca. ¡Lo que les dirá doña Mónica!

Y, por si fuera poco, también asistirá la Excelentísima Señora, doña Yolanda García, vicepresidente del Gobierno, que ha anunciado que ya es hora de tomarse la corrupción en serio, y que hay que ser intolerantes. O sea, ¿cuándo se formó el nuevo Gobierno, bajo la bandera de que lo más importante era luchar contra la corrupción, iban de broma?

Yolanda Díaz se ha puesto el uniforme de institutriz comunista rigurosa, y está dispuesta a acabar con el horario de los bares

Tienen tanto sentido del humor Pedro I, El Mentiroso, y sus admiradores, que es que no les comprendemos. Porque mira que son bromistas. La misma doña Yolanda está escandalizada ¿De la corrupción que ya tiene bajo sospecha hasta los rescates millonarios de una línea aérea, cuyos dueños visitaban a la esposa del presidente? No, no, sino de que hay restaurantes que están abiertos hasta la una de la madrugada. Doña Yolanda duerme temprano, porque eso lo saben casi todos los españoles.

Pues a ella le parece un escándalo, se ha puesto el uniforme de institutriz comunista rigurosa, y está dispuesta a acabar con este horario. Como es costumbre en la casa gubernamental ha dicho que esto lo ha consultado antes con el sector, afirmación que es tan mentira como que doña Francina Armengol ya ha dimitido.





Menos mal que viene la amnistía, y habrá más dinero para las embajadas, y se abrirán embajadas en la India, que el Estado opresor ponía mala cara porque Cataluña tuviera embajadas en Asia, es que el Estado opresor es insoportable. El Cobarde Prófugo parece contento y quiere quitarse lo de Cobarde Prófugo y denominarse exiliado. Claro, y Alí Babá y los cuarenta ladrones eran comerciantes, y el pirata Drake un gran marinero. ¡Ah! Y Elsa Artadi confiesa, ante el juez, que el Cobarde Prófugo la envió al Hotel Colón de Barcelona para reunirse con enviados de Putin. Y, mira por donde, el tirano, al invadir Ucrania, puede que sea el único que estropee, a medio plazo, la fiesta de la amnistía.

