Luis del Val: "La vacuna no estará lista antes del mes de mayo. Me he jugado una cena"

"Me he jugado una cena con un par de amigos a que la vacuna, la que sea, no estará lista antes del mes de mayo, cuando las lilas vuelvan a florecer, y ojalá que usted y yo lo veamos. Así que ayer, cuando Pfizer apuntó que ya estaba lista, comprobé que el anuncio procedía de la propia empresa, no de un informe publicado por una revista científica y, enseguida, dadas las características de conservación, comprobé que el congelador que tengo en casa está a 17º bajo cero, y más tarde, dando un paseo, entré a dos farmacias del barrio, y me corroboraron que ni tienen, ni han tenido, ni van a tener un congelador que mantenga constantes los 80º bajo cero, temperatura a la que hay que mantener la vacuna.

Negocio redondo para quien comprara el día antes acciones de Pfizer

O sea, que cuando esté lista, o tendremos que trasladarnos a Nueva York o acercarnos hasta Alcobendas, donde hay una sede del laboratorio estadounidense, porque no veo yo muchas furgonetas capaces de mantener los 80º bajo cero. Hombre, si fuera una merluza, que esté más o menos fresca importa menos, puesto que lo más grave que te puede ocurrir es una ligera indisposición, pero si es una vacuna que te van a inyectar o aplicar lo de la temperatura me imagino que será algo serio, y no vas a preguntar si la vacuna la pescaron ayer. No obstante, los que manejan el dinero, que son más listos que yo, y poseen mucha más información, hicieron subir la Bolsa, con lo que el negocio para el que comprara antes de ayer acciones de Pfizer y las venda hoy, habrá sido magnífico, y se ha procurado una jubilación de lujo.

De las vacunas que iban a estar dentro de tres semanas, anunciadas la pasada primavera por Donald Trump, Putin y Pedro Sánchez-y no voy a ofender su inteligencia señalando lo que les une a los tres- no se sabe nada. Pero eso sí, hace más de dos meses, el 8 de septiembre, el dúo formado por Pedro Sanchez y el ministro triste declararon que tendrían tres millones de otra vacuna -no sé si la de Oxford no se cuál- dispuestos para distribuir las dosis en diciembre, pero ya no sabemos más. Ojalá pierda la cena, porque estará antes la vacuna, pero si Pedro Sánchez dice que va a empezar a vacunar dentro tres semanas, creo que gano la cena".

