Herrera: "¿Cómo el Gobierno mete al Rey en un viaje a Bolivia para que escuche a una banda borracha?"

Hoy es lunes 10 de noviembre, un tercio ya de este mes de noviembre, del penúltimo mes del año, que nos lo hemos "jamao" directamente. Un día en el que hay prácticamente cielos despejados en parte de España, algunas nieblas en el centro a primera hora, también en Baleares, quizás alguna lluvia en el Cantábrico y Pirineos, pero bueno, temperaturas, por lo general, sin cambios.

Hoy la pandemia nos trae una de cal y una de arena. Se lo decía a las 06:00, esto es la ducha fía y la ducha caliente desde que empezamos a conocer las cosas de este bicho allá por el mes de enero, cuando supimos, por cierto, que ya había algunos contagiados, o hemos sabido ahora que ya entonces había algunos contagiados que ignoró el Gobierno. Pues un buen día nos despertamos con unas cifras alarmantes de fallecimientos y luego, otro dia, es inevitable que tanta gente con tanto dinero investigando en tantos lugares del mundo, incluida España, nos den una buena noticia. Y eso ocurrió ayer con una de las empresas, una de las farmacéuticas, normalmente suelen ser pulls, grupos, reuniones de colaboración de un par de ellas, Pfizer con un grupo alemán nos dijera lo que seguramente mañana nos dirá Oxford o AstraZeneca o Modena o Johnson & Johnson o nos dirá el CSIC que, efectivamente, han encontrado una fórmula o una solución que garantiza el 90% de inmunidad, una efectividad muy alta, 90%, ante el bicho, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe.

Bueno, lógicamente, cuando llegan estas noticias la euforia se nos desata porque pocas veces nos asomamos a cuestiones esperanzadoras como esta. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio, no es otra cosa, pero, hombre, garantiza que a final de año pueden estar unos cuantos millones de dosis, que tienen difícil producción y difícil mantenimiento. Tienen que estar a una temperatura antártica, que no es fácil, y que poco a poco se irá vacunando a la gente.

LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA VACUNA

Ya les digo, lo que ayer dijo Pfizer, que es una empresa seria, lo dirá mañana cualquier otra porque están, efectivamente, las investigaciones muy avanazadas, que no son fáciles, que hay virus que llevan trillones invertidos en la ciencia los Gobiernos para ver si encuentran, en el sida fundamentalmente, alguna vacuna y no han podido con ello. Bueno, con este se ha podido y en el plazo de un año. Es verdad que no se ha publicado en revista científica, es verdad que todos los datos no están a disposición de todos, pero, hombre, estamos hablando de una empresa notablemente seria. Esto no es lo de Putin y la vacuna que nadie conoce ni se sabe dónde está ni qué es eso.

Bueno, es una vacuna que consta de dos dosis con 28 días en medio y bueno, en fin, aparte de la temperatura a la que tiene que mantenerse, a menos de 80 grados, los expertos dicen que pinta bien la cosa. ¿Y qué ha pasado? Que una vacuna, ya les digo siempre, no es solo una salvaguarda médica. Una vacuna es un impulso de los estímulos guardados en los armarios del miedo. Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados, que las criaturas estamos tan necesitados de una noticia que no sean los 500 muertos diarios que en cuanto aparece nos dejamos ir. Bien está que así sea, la gente no se juega el dinero gratuitamente de cualquier manera.

Vamos a ver, las cifras no son buenas en España, no se contienen los contagios ni los fallecidos. Este fin de semana más de 500, pero la subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica. Se explica porque esas cosas, la solución finalmente de la Presidencia de los EE.UU. también lo es, y esto hace que suban esencialmente valores turísticos. ¿Por qué sube IAG, que es la propietaria de Iberia y de Brithis Airways? Pues porque con la vacuna la gente va a volar más, va a viajar más. ¿Y por qué sube el grupo Meliá? Primero, porque es un gran grupo y me causa una gan alegría que eso sea y, segundo, porque los hoteles Meliá en el mundo van a tener más clietes como cualquier otro. Lógicamente, cuando haya una vacuna. ¿Y qué descienden? Valores como Zoom, las comunicaciones a través de internet de videoconferencia. ¿Por qué? Porque serán más presencial. Pues así. Al final, la bolsa no es más que estimación de ganancias futuras. El termómetro te dice por dónde van las cosas. Bueno, después, cuando todos los trámites que queden por cumplimentar, efectivamente, progresen adecuadamente, pues el panorama será otro. Pero el panorama no deja de ser que en España, como le he dicho, 512 personas han muerto por covid desde el viernes, que es el peor dato de esta segunda ola. Y hay 50 mil nuevos contagios y las UCIs están a un 32% de media en toda España. Y se van tomando medidas.

Andalucía las más severas. Esta media noche ha entrado en vigor la nueva restricción, que es un toque de queda desde las 10 de la noche, pero un cierre de la actividad no esencial desde las seis de la tarde. Y en Granada directamente no podrán abrir ni la puerta, como mucho para sacar la basura. Cualquier noticia es... Bueno, la bolsa española estaba muy baja porque las espectativas económicas de España, lo dice cualquiera, el Banco de España, el FMI, la Comisión Europea, la OCDE es que son negativas y más con los Presupuestos que esta partida de aficionados acaba de proclamar políticamente. Pero bueno, en fin, si esto sirve para que la gente se anime... Ojo, que esto también tiene su revés, se lo contábamos a la mañana porque mucha subida es menos ayuda de los bancos centrales. Si el consumo se dispara sobre el IPC, etcétera, etcétera, países endeudados como España, que necesita que los tipos de interés estén bajos, si ahora el BCE deja de seguir inyectando liquidez y, además, al precio que lo da, pues lo que ganas por un lado... Tienes la preocupación por el otro. Bueno, pero en fin...

EL "NUMERITO" DE IGLESIAS EN BOLIVIA

De la política española hay tantas cosas de las que hablar esta mañana... Ha acabado el viaje oficial al populismo bolivariano, barato, que ha organizado este Gobierno y en el lío al que ha metido al Rey. ¿Cómo un Gobierno mete al Rey en un desastre de viaje planificado para que escuche a una banda borracha tocando el himno entre dos cantamañanas con el puño en alto, que le llaman hermano? Y mientras, Pablo Iglesias va haciendo comunicaditos con lo peor de cada país y va desplegando su diplomacia, decíamos diplomacia paralela, tiene razón 'El Trón', Ángel Expósito, cuando dice que de diplomacia paralela nada, es la diplomacia oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, al que se le une, por si faltara alguien para la foto, José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué manía de meter a Rey en estos charcos! Porque si Pablo Iglesias pide ir a firmar comunicaditos y acuerdos con sus coleguitas de extrema izquierda, que se lo pague él, pero no nosotros porque que este sea el que representa al Gobierno de España pasa, pero a los españoles no. Somos muchos los que decismos “este a mí, vamos, perdone, Bolivia”. Bolivianos que nos están escuchando, este no nos representa a todos, representa a una caterva concreta, nada más, el que nos representa de verdad es el alto, el Rey, el que aguanta los numeritos como los que se ha montado en este malhadado viaje a Bolivia.