Luis del Val: “¿Ustedes creen que Pedro I, El Mentiroso, será presidente del Gobierno en 2030?”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la estrategia de los secesionistas catalanes para llevar a cabo su proyecto de independencia:

Me equivoqué con los secesionistas totalitarios como catetos de mirada corta. Nada eso. El cateto soy yo, al no haberme dado cuenta de su estrategia de futuro. Me percaté de la equivocación, ayer, al constatar que, en marzo, se celebran elecciones en Rusia. Y el único rival de Putin, que podía ensombrecer su triunfo, Navalny, está temblando. No de miedo, sino de frío, porque Putin lo ha encerrado en una cárcel de Siberia, que es un sitio en el que compras marisco en septiembre, y se te mantiene hasta Navidades. Putin, pues, volverá a ser presidente hasta el año 2030.

¿Ustedes creen que Pedro I, El Mentiroso, será presidente del Gobierno en 2030? Perdón, por la tontería, pero sólo pretendo resaltar mi equivocación con los totalitarios catalanes, y su inteligente apuesta por Putin para llevar a cabo su proyecto de independencia. Su apuesta sólo tiene un fallo: que las elecciones en EE.UU, que llevaron a Trump a la presidencia, estuvieron manipuladas y estorbadas por Putin; que los servicios de inteligencia de algunos países de la Unión detectaron lo mismo en proceso europeos, y… por fin, la invasión imperialista de Ucrania.

La UE, antes de intervenir o sancionar a un país, no es que se lo piense dos veces, es que se lo piensa dos años, y cuando toma una decisión los protagonistas ya han hecho mutis por el foro. Pero el miedo a Rusia no es literario, y ahí están los suecos reinaugurando el servicio militar para civiles.

Hace año y medio, en este mismo espacio, tras dar un repaso por los códigos penales de la UE, trasladé, que el delito de alta traición tiene una condena media de quince años. En algunos países europeos, cadena perpetua. Y la alta traición de ponerse en contacto con los servicios secretos de Putin, que sueña con que la gran Rusia llegue hasta Normandía, pone muy nerviosos a alemanes y a franceses, a polacos y suecos, a rumanos y húngaros.

Felicidades a los totalitarios catalanes, porque dispondrán de la ayuda de Putin hasta 2030, pero el efecto nada secundario puede ser que la alarma que sacude a la UE se materialice, sin esa lentitud burocrática, marca de la casa. Y podría ser que su astucia de futuro, les pudiera estropear el presente, que es hoy por la tarde. O dentro de un par de meses.

