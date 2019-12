Luis del Val: "Una sobredosis es lo peor que le puede ocurrir a cualquier problema"

Creo que estamos a cinco minutos de que un cocinero famoso, de esos que lo mismos explican una receta con nitrógeno líquido que pronuncian el pregón de unas fiestas patronales, nos explique cómo se pueden freír patatas, calentando el aceite con velas. Y, puede que, en media hora, salga un ingeniero por la tele explicando cómo, instalando una bicicleta estática en la cocina, a la vez que freímos las patatas con el calor de las velas, podemos pedalear para que funcione el extractor de humos. Un jubilado de ochenta años, friendo en su casa patatas con velas, y pedaleando fuertemente para lograr que el extractor se lleve el humo de las patatas, puede ser un paso adelante en la posibilidad de seguir pagando las pensiones, porque nadie en este país cumplirá los ochenta y un años, bien por culpa del esfuerzo con la bicicleta, bien por el incendio provocado por las velas.

No puedo evitar la hipérbole, porque el problema de la contaminación es muy serio, y me asusta este entusiasmo infantil, este apogeo de los gestos, esta exageración -desgraciadamente temporal- que puede fomentar la sobredosis, y una sobredosis es lo peor que le puede ocurrir a cualquier problema.

Tengo experiencia, y, encima, tengo memoria. ¿Se acuerdan de la psicosis sobre el aumento del agujero de ozono? Comenzó pasada la mitad del decenio de los ochenta del siglo pasado. Si uno quería ser progre, moderno y mundano, tenía que hablar de los gases fluorocarbonados, aunque le preguntaran sobre las relaciones de pareja. De aquel miedo al agujero de ozono las protecciones solares pasaron del 20 al 30 y al 50, hasta el punto de que ya comienzan a avisar de que quizás sea demasiado, porque podemos evitar nuestra fabricación natural de vitamina D. A partir del año 2000 y, sin interrupción, el agujero de ozono se ha ido cerrando, y eso evitará que la temperatura aumente 0,5 grados hasta el 2060. Pero si dices esto, enseguida, los entusiastas talibanes te acusan de que niegas el holocausto judío, como si una cosa tuviera que ver con la otra. No soy negacionista, hay científicos serios que diagnostican que tenemos un problema serio, pero me niego a convertirme en miembro de la Cofradía del Santo Ecologismo, que diría Joaquín Sabina, sobre todo, cuando la veo abanderada por monjes que se suben a una limusina, que contamina el triple que un automóvil normal, y no creo que hagan penitencia. Y me parece bien la concienciación juvenil, pero gastar la energía de miles y miles de estufas, para que estos jóvenes puedan tomar una cerveza fría en una terraza, templada a base de estufas de butano y eléctricas, no me parece el camino mejor. Salir en una manifestación está bien. Pero estar todo el tiempo mandando WhatsApp, y haciendo selfies para enviarlos, es decir, gastando la energía de los satélites y de la telefonía y, luego, enseguida, al volver a casa, enchufar el smartphone, porque se ha descargado de tantos videos como nos han enviado y hemos enviado, no me parece el mejor camino. Están bien los gestos, y hasta La Niña del Exorcismo Climático, pero si se queda en eso, me gustaría saber qué haremos cuando el cloruro de polivinilo, es decir, el plástico corra ya por nuestras venas.