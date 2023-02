Luis del Val: "Va la UME al rescate, por el terremoto, mientras aquí observamos la corrala de la jactancia"

Vivimos en un solar que se está transformando de manera permanente, y el planeta es tan grande, y los inquilinos tan pequeños, que cualquier estremecimiento nos trae ruinas y lutos. Ayer, me emocioné viendo el rostro compungido de un hombre llevando en brazos a un niño que ya no le despertará por las noches con un lloro, porque nunca volverá a llorar; y la alegría alborozada de otro, que logra salir de los escombros, y sonríe como si estuviera jugando al escondite, sin saber que era el juego del escondite de la vida. Y me reconfortó la solidaridad que, por fortuna, sigue despertando la desgracia, cuando es estruendosa. Y, estaba tan entregado a estas reflexiones, que me decepcionó que un compañero denominara terremoto a la trifulca política entre los socios de nuestro Gobierno, mala definición, porque en esa corrala de egoísmos y vanidades, en ese tío vivo de copetudos y postineros, la tragedia deviene en esperpento, que sería cómico de no ser porque los decorados y los actores los pagamos entre todos. Cuando pasas de la tragedia auténtica a la simulación, donde el sí es sí o no, pero la soberbia es soberbia y la petulancia, petulancia cinco estrellas, te llega la melancolía y una nube de decepción, porque en ese teatro nadie va a suspender la función, y nadie va a renunciar, el próximo uno de marzo, a cobrar la nómina de febrero y las dietas correspondientes.

Menos mal que, luego, las imágenes de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, me devolvieron la esperanza. Hay otro sector de la sociedad con menos sueldos, con menos dietas y con mucho más valor personal, que pone en riesgo su vida para salvar la de los demás. Y no presumen, ni mienten, ni tienen asesores, porque ellos mismo, en un segundo, deben decidir si bajan o no bajan a esa grieta, si se sumergen o no en esas aguas. Y recuerdo, en Alepo, hace años, esas casas con la terraza de la segunda planta aparentemente sin terminar, pero que eran un proyecto para levantar otro piso, cuando los hijos crecieran, una carta de ladrillos a un futuro que los yihadistas, primero y, ahora, el terremoto han sepultado. Y allí va la UME, al rescate de la vida, mientras aquí nos quedamos observando la corrala de la jactancia y la chulería, esa cansina exhibición de la altivez vacua y la mentira disfrazada de firmeza.