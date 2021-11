Luis del Val, a Sánchez: “Su resentimiento es una bandera con las tibias del odio y la calavera de la muerte”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la Ley de Amnistía que el Gobierno quiere reformar:

Pedro I, El Mentiroso, acudió a La Palma, y se hizo la fotografía de rigor. Y volvió para una segunda fotografía. En las dos ocasiones, anunció las ayudas que llegarían a Canarias. Pero todavía no ha llegado ni un euro a los damnificados. Está claro que es más fácil hacerse fotografías que gobernar, aunque Pedro I , El Mentiroso, ha encontrado la solución, y es que va a aprobar una ley para los crímenes franquistas, ocurridos hace más de ochenta y dos años. Parece que los alemanes no van a revisar los crímenes nazis, ni los italianos van a juzgar a los seguidores de Mussolini, ni los franceses van a desenterrar los cadáveres de quienes colaboraron con Petain y no con la Resistencia. Menos mal.

Vídeo

Entreténganse, si quieren, en ignorar las checas y las torturas de comunistas y socialistas, y los fusilamientos por leer el ABC o por estudiar en un seminario, y céntrense en los malvados de un solo bando. Pero los españoles queremos que nuestros hijos tengan trabajo, y no pertenezcan a la juventud europea con más tasa de paro; queremos que sus pensiones no sean menores que las nuestras; queremos que se reconozca que el trabajo temporal es mejor que ningún trabajo, y que no se puede contratar a personas todo el año para recoger la oliva o para segar o para servir helados en un chiringuito. Queremos que los agricultores y los ganaderos no trabajen para que ganen dinero los intermediarios, y que hagan ustedes algo para contener la subida de precios que nos hace a todos más pobres. Queremos vivir con ilusión de futuro, con esa esperanza que no nos pueden proporcionar gobernantes que sólo saben contar mentiras o revolver el cieno del rencor en una página negra de nuestra historia, sobre la queya nos pedimos perdón, unos a otros, en 1978.

Audio Manuel Santas Pancorbo

Entreténganse hurgando en la España más denigrante del pasado, pero dejen de destruir la España del presente. Nuestra guerra es poder prosperar, trabajar, formarnos lo mejor que podamos, competir, y ver que una de las nuestras, por ejemplo, gana un campeonato mundial de tenis. Su resentimiento es una bandera con las tibias del odio y la calavera de la muerte, nada que ver con nuestras ansias, con nuestros anhelos y con los sueños a los que tenemos derecho para alimentar nuestra vida y ayudar a que se cumplan.