Luis del Val, sobre la sanidad: "Madrid es donde menos se espera a que te atiendan de toda España"

De entre los miles y miles de empleados despedidos por el multimillonario de twiter y el otro millonetis, Zuckerman, me imagino que se encontrará alguno que habrá inventado los emoticones y que, al recibir por correo la notificación de su despido, se habrá dado cuenta de que no hay en los emoticones una peineta, ese dedo corazón levantado, que te desea que te den, pero por donde amargan los pepinos.

Estas personas, dedicadas a fomentar la realidad virtual, el relato fantástico y el metaverso, de repente, se han tropezado con la realidad a secas, con el email que sustituye a la mujer o al hombre de recursos humanos que, al menos, si es buen profesional, te dice que lo siente. Puedes creer que los parados españoles, que no van a cobrar un euro este mes, pero tienen un contrato fijo discontinuo no son parados, porque no aparecen en las estadísticas, pero la realidad, y la necesidad de comer, y el soplo de la miseria están ahí.

Puedes seguir endeudando el país pero los otros socios de la UE dicen que el déficit no debe superar el 60% del PIB del país

Tú te puedes creer el Papá Nöel del año, y decir que tienes en el saco 140.000 millones de euros, pero si no lo sabes repartir con eficacia, te van a decir que demuestres qué estás haciendo con el dinero, y te pueden quitar el saco de reparto. Tú puedes seguir endeudando el país, pero los otros socios de la Unión Europea, dicen que el déficit no debe superar el 60% del PIB del país, y ya estás por encima del cien por cien, lo que significa que para abonar la deuda, los españoles tendríamos que estar trabajando sin cobrar un año y dos meses. Tú puedes insistir en el relato y en la realidad virtual de que cualquiera que te sustituya será un desastre, pero el que gobierna eres tú, y te cabe el mérito de arreglar lo de volswagen -felicidades- y, también, la responsabilidad de las mentiras de un relato que se enfrenta con la realidad. Tú puedes decir que los problemas sanitarios de España son culpa de la Comunidad de Madrid, pero la realidad dice que es donde más médicos hay por cada 100.000 habitantes y donde menos se espera a que te atiendan de toda España.

Madrid es donde menos se espera a que te atiendan de toda España

Son libres de entregarse al relato y a la realidad virtual, pero si siguen por ese camino llegará un día en que, desde las urnas, les enviarán una carta de despido, y es que los votos no son emoticones, sino una realidad incuestionable que aplaude o rechaza de verdad. Sin metaverso y sin relatos.