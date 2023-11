Luis del Val, sobre el recién investido presidente: "Ayer quedó inaugurado el 'muro de Pedrín'"

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, y ayer, 16 de noviembre de 2023, quedó inaugurado el muro de Pedrín. De un lado del muro, estarán los separatistas, los socialistas, los comunistas, y todo aquel que aplauda al legítimo presidente del Gobierno.

Del otro lado, los otros que, automáticamente, y sin necesidad de demostrarlo con habilidades de ningún tipo, serán los fascistas-machistas, porque cualquier persona, en España, que no sea ni comunista, ni socialista, ni separatista, es fascista, y todo fascista es machista, sin distinción de sexo, edad, domicilio, raza o actividad. Es lo que tiene el entusiasmo por luchar por la amable convivencia, y es que, según las últimas encuestas, quedan fuera el 53% de los españoles.

De momento, no habrá detenciones, y los socialistas que visiten, como se ha demostrado, burdeles, o contratado la compañía de señoritas de moral distraída, no se considerarán machistas, porque, al ser socialistas, lo que hacen es caridad feminista, de la misma manera que el separatista que roba del presupuesto no es un malversador, sino un patriota. Costará un poco acostumbrarse, pero en teoría tenemos cuatro años por delante para vivir en esta convivencia maravillosa y cordial que nos hará olvidar que somos el país con más paro de la Unión Europea.

Hablando de paro, no frunzan el ceño las ministras que no continúen, porque seguirán cobrando el 80% de su sueldo y pagas, durante un máximo de dos años. Pedro aprieta, pero no ahoga, y ahora, con el muro de Pedrín, ya no habrá que discurrir, y abogados, peluqueros, transportistas, fontaneros, agricultores, médicos, etcétera, se dividirá en buenos, o en fascistas machistas. La ventaja que tiene simplificar es que no pierdes el tiempo en discurrir. Por cierto, Patxi López, ministro. Su entrega para enaltecer lo que el jefe dice, le acreditan. Tuvo un pasado, como cuando fue lendakari gracias a los votos del PP, pero ayer reparó con creces ese error. Y ha sido el mejor enaltecedor del Muro de Pedrín. Patxi ministro, por favor. Se lo ha ganado.

Las fotografías de la semana de Luis del Val