Luis del Val, sobre los pactos que necesita Sánchez para formar Gobierno: "Que no se escandalice el personal"

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en el análisis de todo lo relativo a los pactos necesarios para formar Gobierno:

Audio





En 72 horas, hemos pasado de la euforia desatada del PSOE, donde los saltitos adolescentes de María Jesús Montero se convirtieron en el símbolo de la exultación inmadura, a una especie de alegría intranquila, donde Bolañosya anuncia que habrá pactos, pero con discreción.

Si la ministra de Hacienda en funciones exageraba con sus saltos, el señor Bolaños hacía todo lo contrario, y llamaba, a los pactos secretos, pactos discretos. No, no serán discretos, sino secretísimos para que no se escandalice el personal.

En la calle Génova, en cambio, han pasado de la decepción a la melancolía, y eso es muy grave, porque la melancolía es inútil en política, ya que impide la acción, a no ser que seas un yihadista de provecho, y, de la melancolía por el imperio musulmán perdido, pases al terrorismo más indiscriminado y cruel.

Como es bastante difícil creer que en la calle Génova se tornen terroristas, lo mejor que pueden hacer es superar la melancolía y ponerse a trabajar, sobre todo cuando se constituya el Senado, porque allí llegarán propuestas de leyes que nos pondrán la carne de gallina, y elPPtiene mayoría en el Senado.

Los melancólicos de izquierda, o sea, gente de valía, cuando el PSOE era socialdemócrata, intentan y abogan por la gran coalición, pero eso es también melancolía, porque, primero,Zapatero y, después, Pedro Sánchez, han convertido al PSOE de la Transición en el PSOE del Frente Popular de la República, aunque muchos de sus votantes todavía no se hayan enterado.

Uno no se imagina a gentes de la categoría humana e intelectual de Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina o César Antonio Molina, dando saltitos en una tribuna o gritar “¡No pasarán!”.

Y antes Pedro I, el Mentiroso, pactará un referéndum vinculante con el separatismo catalán, que ir a unir fuerzas con el PP, ganador de las elecciones generales. Al pacto secreto del referéndum lo llamarán consulta estadística, Sondeo no vinculante o cualquier otro eufemismo, pero se celebrará.

Y el Prófugo volverá a España, debidamente indultado. Y es que Pedro I, El Mentiroso, quiere que España sea feliz, y se sacrifica, porque se ha convencido de que España solo es feliz, cuando gobierna su persona.

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val, sobre Bildu tras el 23J: “Es un éxito publicitario de blanqueo que debemos reconocer”

Del Val: “Cuando aparecemos en las portadas del New York Times y el Washington Post es por algo negativo"