Luis del Val, sobre Bildu tras el 23J: “Es un éxito publicitario de blanqueo que debemos reconocer”

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en el análisis del resultado electoral del 23J:

Estamos en tiempo de análisis, y uno, con el que me tropiezo cada día, es que, si Vox no existiera, el PP habría alcanzado la mayoría absoluta. Exacto. Y si yo tuviera los años que tiene Carlos Alcaraz, y jugara como él, habría sido campeón de Wimbledon, pero me llamo Luis, soy bajito, y para el tenis tengo la misma habilidad que para el waterpolo.

Vox tiene derecho a existir, incluso a echarle la culpa de sus malos resultados a los medios de comunicación, que es tan extravagante como si esta emisora, al sufrir una baja de audiencia, culpara a Vox de la huida de oyentes.

Mi análisis personal -y seguramente tan equivocado como otro cualquiera- es que se ha avalado y legitimado la mentira en política, y, por otro lado, el curioso fenómeno de que una formación, como Bildu, que no disimula, e incluso salpicó sus listas electorales de terroristas en excedencia -cosa que no ocurriría en ningún país de la Unión Europea- sea considerada una formación política más amable y menos preocupante que Vox. Eso sí que es un éxito publicitario de blanqueo, que debemos reconocer.

Respecto a lo primero, a la incorporación de la mentira como parte cotidiana del lenguaje político, supone un gran descanso para Pedro I, El Mentiroso, que ya no tendrá que engañar, con facundia, diciendo que nunca pactará con Puigdemont, ni permitirá un referéndum en Cataluña, porque eso no le permitiría dormir por las noches.

O que nunca, nunca, nada le llevará a tratar mejor a catalanes y vascos que al resto de los españoles “¿Cuántas veces quiere que se lo repita?”… Eso es un descanso para el mentiroso y para los que sufrimos las mentiras y, además, cuando se le entreguen al nacionalismo vasco los 20.000 millones de euros que pide, y se rompa la Caja Única de Pensiones, dejándoles a ellos que administren las suyas, y, cuando tengamos que hacernos cargo de la deuda de cerca de 80.000 millones, contraída por los secesionistas catalanes, y -más aún- comprobemos que como casi todo el dinero del FLA (Fondo de Liquidezz Autonómica) va a parar al País Vasco y Cataluña, al resto de las autonomías apenas llega un euro, no habrá asombros, ni sorpresas.

Quedará el derecho a enfadarnos, cosa que al Mentiroso, legitimado por las urnas, no le va a quitar el sueño.





