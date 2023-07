Del Val: “Cuando aparecemos en las portadas del New York Times y el Washington Post es por algo negativo"

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en los posibles escenarios políticos tras el 23J:

Hoy día de Santiago Apóstol, patrón de España, resulta conmovedor observar cómo todos los políticos piensan en el bienestar de los españoles, cómo se afanan en reflexionar sobre negociaciones que nos lleven a ser más felices y sufrir menos penurias económicas.

Ahí está Pedro I, El Mentiroso, dándole vueltas para convencer al Prófugo, de cuya abstención depende, que lo del referéndum secesionista no se refleje en el pacto que vayan a firmar, y que sea un pacto secreto para no escandalizar al personal de dentro y también al de la Unión Europea.

El mismo Prófugo, preocupado por el bienestar de los catalanes, maquina la manera en arrinconar a Esquerra Republicana, su gran rival, cuya desaparición llevaría al poder al Prófugo, lo que redundaría en la felicidad de todos los catalanes.

El PNV, profundamente preocupado por la tranquilidad de los vascos, se ha apresurado a mantener la puerta cerrada a Feijóo, porque dentro de unos meses habrá elecciones en el País Vasco, y Bildu, el partido liderado por un antiguo torturador, está a punto de comerle la merienda, y sólo podrá seguir mandando con los votos de Pedro I, El Mentiroso, que se enfadaría muchísimo, si el PNV permitiera que Feijóo fuera presidente.

Por otro lado, los de Podemos, que están dentro de Sumar, una vez logrado el escaño, pensando -¡cómo no!- en la felicidad de los españoles, ya han comenzado a rebelarse dentro de grupo, no tanto para destronar a Yolanda Díaz, como para recordar que sus votos son tan importantes como los del Prófugo, y que no están sujetos a ninguna disciplina.

La situación es tan estrambótica -el que gana las elecciones no puede gobernar, y el que las pierde, lo tiene difícil- que hemos salido en las portadas del New York Times y del Washington Post, según informa en ABC Javier Ansorena.

Hay años en que España no aparece en las portadas de esos periódicos y, cuando sucede el acontecimiento, suele ser por algo negativo. Los inversores del mundo, si estaban atraídos por España, aplazarán la decisión a que los políticos se aclaren, mientras estos, sin prisas, sufren, piensan y maquinan para hallar el camino que les conduzca al Poder, porque teniendo ellos el Poder están convencidos de que los españoles, automáticamente, seremos más felices y prósperos.





