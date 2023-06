Luis del Val, sobre los mensajes electorales: "Soy incapaz de dar mi voto a políticos con vocación de poceros"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en los mensajes y discursos electoralistas que se van vertiendo estos últimos días y compara esta época de precampaña y campaña electoral con las grandes giras de artistas:

"Este larguísimo periodo electoral ha convertido a los partidos políticos en aquellas bandas de rock, de los festivales de verano en los 70, que se ponían a tocar y no acababan nunca. Empezaban cuando el sol se ponía y estaban hasta que el sol volvía asomar, y la gente se iba marchando del descampado, muerta de sueño y marihuana. Aquí, amanece, el político coge la guitarra, y no para; le da lo mismo la salida del Consejo de Ministros que la entrada a una lista electoral, y va desgranando ideas, ocurrencias, y tópicos lingüísticos.

Audio





Como todavía no sé a quién voy a votar, tengo claro a quien no le daré mi voto: al que tras afirmar un propósito o una acción, diga “en profundidad”. Cada vez que escucho “vamos a hacer unas reformas en profundidad”, me entra un enorme desasosiego, porque este señor, o esta señora, si fuera arquitecto de interiores, le encargabas una reforma de un salón, lo haría en profundidad, movería los cimientos, y te hundiría la casa.

El otro día se le escapó a Yolanda Díaz. Dijo que iba a hacer no sé qué, “en profundidad”. Como esto siga así, dentro de nada conduciremos en profundidad, viajaremos en profundidad -aunque en lugar de meternos a un submarino subamos a un avión- y nos iremos a trabajar en profundidad. Les parece que, si dicen eso, van a quedar como gente seria y poco frívola.

A mí me cae bien Yolanda Díaz, porque es el comunismo con fondo de armario, algo así como el marxismo vintage, pasado por Giorgio Armani, pero soy incapaz de dar mi voto a estos políticos con vocación de poceros y espeleólogos. Otra cosa se le escapó, mientras tocaba la guitarra electoral, y fue lo de la fiscalidad feminista. No dio más detalles, pero me dieron ganas de enviarle un telegrama de felicitación a Ana Botín, porque me imagino que le favorecerá, y supongo que eso significará que las chicas pagarán menos que los chicos.

El problema es que, como con la ley trans se puede elegir sexo, me temo un agolpamiento en los Registros Civiles, por machos que querrán ser mujeres, sin ninguna vocación y por pagar menos a Hacienda. Pero eso se arregla enseguida. Se coge la guitarra, se da un acorde, se le hace un gesto al batería y te pones a cantar que la fiscalidad femenina se llevará a cabo “en profundidad”. ¡Y el festival dura hasta el día 24!"

