Luis del Val, sobre la libertad de expresión: “Va a convertir a España en una taberna de insultos incomparable

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en la decisión del Congreso de abrir una reforma del Código Penal, presentada por Sumar, para eliminar los delitos de injurias a la Corona, ultraje a los símbolos nacionales, enaltecimiento del terrorismo y ofensa a los sentimientos religiosos:

Parece que, dentro de poco, injuriar a un ministro y llamarle hijo de puta será considerado libertad de expresión. Así entiendo yo la reforma del Código Penal, que promueven socialistas y comunistas.





En realidad, apuntan a injurias al Rey y a la Corona, pero siendo el ministro y el Ministerio, de inferior jerarquía, si se despenalizan las injurias al Jefe del Estado y a la Monarquía, con mayor razón al ministro y su Ministerio.

De la misma forma, los homenajes a los repugnantes asesinos de ETA, que han salido de la cárcel, ya no serán considerados delitos de exaltación al odio, con lo que, al perseguido homosexual, ya verás como algunos le empiezan a denominar pedazo de maricón, sin ninguna consecuencia.

Esto de la libertad de expresión, promovida por los progresistas, va a convertir a España en una taberna de insultos incomparable

Esto de la libertad de expresión, promovida por los progresistas, va a convertir a España en una taberna de insultos incomparable, y en un retroceso al siglo XVII, donde Cervantes escribía por boca de don Quijote: “Oh hideputa, puta, y qué rejo debe de tener la bellaca! A lo que respondió Sancho, algo mohíno: —Ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios quiriendo, mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la mesma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras”.

Para mí, libertad de expresión es llamar al cobarde Prófugo, cobarde Prófugo, y no es una injuria, porque huyó en el maletero de un coche como un cobarde, mientras sus compañeros eran detenidos, y es prófugo, porque huyó de la Justicia.

Y es libertad de expresión la hipérbole de denominar al presidente del Gobierno Pedro I, El Mentiroso, porque es el rey de la mentira. Pero injuriar es, según el diccionario, agraviar, ultrajar con obras y palabras. Y ningún periodista, que se precie de profesional, confunde la libertad de expresión con injurias y calumnias.

Si yo digo que tal ministro es un boquirroto, no será una injuria, sino una descripción. Pero jamás me referiré a la castidad de su señora madre. Cuidado con ese concepto de la libertad de expresión, porque es un viaje de ida y vuelta. Y si creen que no va a afectar al machismo, al feminismo, al separatismo y a los cargos públicos, es que son muy ignorantes. Y mearse en la estelada, grabar la micción y enviarlo a las redes, será libertad de expresión. Sépanlo.





