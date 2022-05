Luis del Val, sobre los JJOO de Invierno: “Las exigencias secesionistas rondan lo insoportable”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la candidatura de España para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030:

Del desbarajuste que causan los secesionistas en España saben algo en la Unión Europea, pero ahora se va a enterar todo el mundo a través del Comité Olímpico Internacional. Ya saben que, desde hace tiempo, España es candidata a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. La candidatura está asentada en los Pirineos, nacidos hace unos 150 millones de años. Cuando nació la cordillera no sabía que aquello iba a ser España, y que habría serias rivalidades entre el Pirineo catalán y el Pirineo Aragonés. Las hay. El Comité Olímpico Español presentó la candidatura de España contando con todo el Pirineo. En el catalán hay 200 kilómetros de pistas esquiables, y en el aragonés casi el doble: 380 kilómetros. Bueno, pues desde el minuto primero los secesionistas comenzaron a poner pegas, porque aquello tenía que ser catalán-catalán, desde el nombre hasta el asentamiento de las pruebas, en contra del más elemental sentido común. Claro que hablar de sentido común, frente al narcisismo egocéntricamente secesionista, es como tratar de que una rana se emocione ante el sonido del violín.

El presidente de Aragón pidió apoyo al presidente del Gobierno y éste le dio su palabra, pero la palabra de Pedro I, El Mentiroso, dura tanto como el resto de nieve pirenaica a finales de mayo. Javier Lambán, y sus consejeros, y también los políticos de la oposición, luchan lo que pueden para que las Olimpiadas de Invierno se celebren en España, pero las exigencias secesionistas rondan lo insoportable. No es la primera vez que ocurre. Disneylandia quería instalarse en las cercanías de Salou, pero comenzaron las exigencias nacionalistas y, asustados, se fueron a París. Disneylandia está en París y no en España por culpa de los secesionistas catalanes, y es posible que se vaya al garete la candidatura de los Pirineos por idénticas razones. Lo siento por los esfuerzos de Javier Lambán, que era entrevistado por Herrera hace tres días, y por su equipo, y lo siento por mi querido amigo y alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gerico Urieta. Candanchú, Cerler, Formigal, Astún y Panticosa con sus casi 400 kilómetros de pistas, no les parece de gran ayuda a los secesionistas. Lo siento por mis paisanos aragoneses, y, sobre todo, lo siento por España, por esta demolición constante, causada por el paleto narcisismo secesionista.

