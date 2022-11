Luis del Val, sobre la derogación del delito de sedición: "Pedro I, El Mentiroso, lo ha vuelto a hacer"

Pedro I, El Mentiroso, lo ha vuelto a hacer. No hace mucho afirmaba que estaba claro que el delito cometido por los secesionistas en 1917, no fue un delito de sedición, sino de rebelión, que es más grave. Y no andaba descaminado, porque el artículo 472 dice, en su punto primero, que se comete delito cuando se deroga, suspende o se modifica parcialmente la Constitución, y en su punto quinto, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, cosa que hicieron los delincuentes, aunque el tribunal fue benévolo, y sólo les condenó por sedición. Ahora, Pedro I, El Mentiroso, reconoce que estaba equivocado y, no sólo eso, sino que lo que hicieron fue una especie de gamberrada de tunos pasados de copas, ni siquiera sedición. Después de la guerra de los Balcanes, la acción más grave llevada a cabo en Europa, fue lo que hicieron los secesionistas catalanes en 1917. Y, si en Escocia, o en Flandes, los nacionalistas hubieran tenido contacto con los servicios de Putin, o hubieran viajado oficialmente a Rusia, como hizo Artur Mas, o se hubieran reunido, el día anterior a cometer el delito de rebelión y declarar la independencia con los servicios de Putin, en Bélgica o en Reino Unido, esos delincuentes estarían en la cárcel por alta traición. Y alta traición cometió el cobarde prófugo, porque Puigdemont, 24 horas antes de declarar la Independencia, se reunió con el diplomático ruso Nikolay Sadovnikov.

Es tan evidente esta alta traición que el Parlamento Europeo, hace unos meses, decidió por una amplia mayoría de 552 votos a favor y 88 en contra, investigar esos preocupantes vínculos entre los que se quieren separar de España y Putin. Por cierto, el mayor donante para la catastrófica salida de Reino Unido de la Unión Europea, el que más dinero puso -no hace falta tener dotes de adivino- fue Putin, porque a Putin los lilas secesionistas de Cataluña le sirven para su intento de resquebrajar la Unión Europea. Esa Unión Europea que va a presidir Pedro I, El Mentiroso, el que ya ha pactado, que Salvador Illa formará parte del futuro gobierno tripartito en Cataluña, que presidirá Oriól Junqueras, y les ha asegurado, en la intimidad, que habrá referendum. A no ser que Pedro I, El Mentiroso, fiel a su estilo tradicional, también les mienta… por miedo a Europa.