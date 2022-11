Luis del Val, sobre el 'sí es sí': "El bodrio se perpetró en el Congreso por la mayoría actual"

El otro día me contó un amigo que ya sabía por qué algunas mujeres querían poder regresar a casa solas y borrachas, que a lo mejor era para ponerse a redactar leyes. No sé a qué se refería, porque hablamos de muchas cosas, pero de lo que quiero hablar aquí es del justificado enfado de la ministra, doña Irene, todo el mundo echándole la culpa, cuando el borrador de la ley pasó por manos del ministro Iceta, del ministro Marlaska -que, a lo mejor no cuenta, porque es juez, y los jueces son machistas- y de otro ministerio. Y fue aprobado por el Consejo de Ministros. Y, en el Congreso de los Diputados, todo el Frente Popular del 2018 votó a favor de la Ley, inspirada por doña Irene, sin que le encontraran el menor inconveniente. La ley le pareció bien al PNV, a Ezquerra Republicana, a los otros compañeros, también secesionistas, y a todo el mariachi de comunistas. Y, ahora, cuando resulta que el bodrio se ha puesto en práctica, y el abogado defensor de un violador dice que “el mejor abogado defensor de los violadores es la ministra”, todo es echarle la culpa a una sola persona, cuando el bodrio se perpetró en el Congreso de los Diputados por la mayoría actual.

La humildad, la contención, la habitual mesura de doña Irene, esa discreción por la que tantas personas la admiramos, puede que haya quedado empalidecida por su airada reacción, pero como dice ella, se está dejando la piel -estas chicas, en cualquier entrevista, enseguida te recuerdan que se están dejando la piel- y le sorprende que el bodrio cometido, con Pedro I, El Mentiroso, a la cabeza, sea solo culpa suya.

De todas formas, si sale adelante la propuesta de que estas chicas les den clases a los jueces para quitarles el machismo, conviene que los jueces que tengan alguna dificultad de movimientos intenten pasar inadvertidos, si la clase la imparte la secretaria de Estado, Ángela Rodriguez, porque a una contrincante política la llamó puta coja. ¡Ah! Y las clases que sean abiertas, por favor. Este programa haría un resumen diario del curso, que podría estar patrocinado por algún laboratorio, especializado en trastornos epidérmicos, porque seguro que estas chicas repetirán a menudo, con reiteración contundente, que se están dejando la piel.