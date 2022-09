Luis del Val: “Sánchez ha seguido amontonando préstamos que tendrán que devolver mis nietas, si queda Estado”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las palabras de Patxi López al “líder de Europa”, Pedro Sánchez:

A mí, ayer, me emocionó Patxi López, cuando nos recordó que su señorito es el líder de Europa, el que marca lo que hay que hacer con el gas o con las ayudas. Todo esto venía a cuento porque Alemania va a dar ayudas. Un plan de ayudas de 65.000 millones de euros. Es cierto que hay más alemanes que españoles, pero las ayudas en España son la quinta parte. La población alemana es algo menos del doble de la española, pero los alemanes recibirán casi cinco veces más en ayudas. Además, Alemania ha rebajado impuestos en la renta, cuando aquí lo que se hace es hablar de subir los impuestos o subirlos. Y, en cuanto a lo del gas, la Unión Europea ha planteado dudas en cuanto al tope y en cuanto a las rebajas.

Por eso me emociona Patxi López, por la fe y el cariño que demuestra en su señorito, al que los que no somos forofos conocemos como Pedro I, El Mentiroso. No obstante, el liderazgo de Pedro I es indiscutible en préstamos al exterior, porque somos el país de la Unión Europea que más deuda tiene pendiente de pagar. El mérito no es solo de Pedro I, El Mentiroso, por supuesto, pero él ha seguido amontonando préstamos que tendrán que devolver mis nietas, si queda Estado. También nuestro líder puede presumir de tener el porcentaje de paro más alto de la Unión Europea, y ha conseguido que España tenga una tasa superior incluso a la de Grecia, que venía a ser el Nadal del paro. Con Pedro I, El Mentiroso, Grecia ya no nos moja la oreja y somos campeones en trabajadores sin trabajo. No sólo eso, sino que si descendemos a categorías, nuestro paro juvenil no hay quien lo supere. Por eso me emocionó Patxi López, por esa fe en el líder que, ahora, va a recibir visitas para explicarles lo sencillo que es un líder. Si en Moncloa tienen problemas para la selección los programas de televisión con público ya lo tienen solucionado a través de agencias, que suministran el personal adecuado al casting. Son ciudadanos formales y obedientes, y, cuando el regidor saca el cartel de “Aplausos”, aplauden con el mismo entusiasmo con el que a Pedro le insultan en la calle, si el público no ha sido seleccionado previamente. Eso sí, para las tomas de imagen, tengan cuidado de que no se vea al regidor con el cartel de aplausos. Esto va a ser mucho más verbenero y popular que la cursilada aquella del piano.