Luis del Val: "Sánchez sabe que no todos los vacunados le han votado, pero les pone la vacuna sin rencor"

Confieso que ayer me sucedió lo mismo que a tí, y cuando escuché al presidente recordar que se había vacunado a todos los españoles, sin preguntarles a quién habían votado,me inundó ese hondo agradecimiento que se produce cuando te encuentras ante la generosidad de una persona. Asimismo, me imagino el calvario que habrán tenido que pasar los alemanes, cuando les preguntaran si habían votado a Merkel, antes del pinchazo, o en cualquier otro país de la Unión Europea. Aquí nada. Sin discriminación alguna. Inmediatamente, recordé una anécdota que contaba el gran Luis Carandell, sobre un universitario guineano al que un compañero de Madrid invitó a comer con su familia. Durante el almuerzo se tocó el tema de la discriminación, y el guineano confesó que los profesores, no, pero que con algunos compañeros y, en algunas tiendas, notaba cierto rechazo. Entonces, la madre de familia, sacó el Pedro Sánchez que llevaba dentro, e intervino diciendo de manera categórica: “Pues aquí ya habrás comprobado que no somos racistas. La prueba es que eres negro y te hemos invitado a comer”.

Lo mismo que el presidente, que sabe que no todos los vacunados le han votado, pero les pone la vacuna sin ningún rencor.

Asimismo, caí en la cuenta de lo incómoda que puede ser la pregunta, debido al carácter secreto del voto. Un engorro. Ahora que va a haber una mesa entre los secesionistas y el Gobierno, podrían pedir que les evitara ese escollo del voto secreto, y que los sectarios ocupantes de la Generalitat pudieran saber, en cualquier momento, quién es secesionista y quién no. Ya hicieron un ensayo, cuando dejaron de vacunar a la Guardia Civil y a la Policía, hasta que les obligaron a ello, pero si se exigiera un carnet de votante con la indicación del partido al que se ha votado no habría que recurrir a esa grosería de la pregunta, pregunta que puede ser respondida con una mentira, aunque no todos poseamos esa capacidad de mentir imperturbablemente como Pedro Sánchez. Ahí sí que estarían de acuerda el partido del Prófugo, el partido del excarcelado y los diferentes mariachis. Dejar que el voto sea conocido en Cataluña, sería un gran paso hacia el totalitarismo nacionalista. Y hasta lo podría imitar Sánchez.