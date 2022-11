Luis del Val: “Sánchez ha puesto el gas, como si cada centímetro cúbico fuera un pedido de joyería”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la Cumbre del Clima de Egipto y el precio del gas ‘conseguido’ por Pedro Sánchez:

Hace casi cuatro horas te preguntabas si habíamos encendido o no la calefacción, y esa es la pregunta hamletiana, “encender o no encender”, esa es la cuestión. Encima, me parece que hoy se reúne la Cumbre del Clima en Egipto para estudiar lo del calentamiento. Estudiar el calentamiento de la Tierra, en Egipto, donde las rejillas del aire acondicionado de los hoteles no dejan de expeler aire frío, durante todo el año, parece algo así como la manipulación de un discípulo de Pedro Sánchez. Hablar de la subida de las temperaturas en un sitio, donde te levantan a las cuatro de la madrugada para ir a ver las pirámides, porque en cuanto pasan de las diez de la mañana, el sol en la cabeza te puede poner los sesos al baño maría, me parece un despropósito, y de ahí pueden llegar a la conclusión de prohibir que encendamos la calefacción.

La reunión sobre el calentamiento del planeta la tendrían que haber hecho en Amsterdam, donde la humedad y el frío les obliga a estar pedaleando sobre la bicicleta, todo el día, para entrar en calor, o en Helsinki, donde, en plena nevada, las calzadas están limpias, porque hay calefacción bajo las calles. Pero ¿en Egipto? Al segundo día, los congresistas que vivan en ciudades alejadas del Ecuador y próximas al Polo Norte, llegarán a la conclusión de que el planeta, no es que se esté calentando, es que está a punto de arder.

Pero si no somos solidarios con esos ucranianos que, o mueren de una bomba o mueren de frío, menos lo vamos a ser con nuestros tataranietos, y la gran decisión es si encendemos o no la calefacción. Si nuestra calefacción es por gas, ya podemos ir a empeñar las joyas de la abuela, porque Pedro I, El Mentiroso, no tiene la culpa de que suba el precio de la energía, pero no nos explicó que el acuerdo ibérico significa que unos pocos españoles pagan algo menos de luz, pero todos pagamos el gas a los precios más altos de Europa. Me gustaba más el Pedro que mentía con desfachatez, no este marrullero de las medias verdades, y que ha puesto el gas, como si cada centímetro cúbico fuera un pedido de joyería. Nosotros tiritando y los ecologistas pasando calor en Egipto. Se podrían haber reunido en Ottawa, donde teatros y tiendas está bajo tierra.