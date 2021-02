Luis del Val: "Me rindo ante un defensor de tan altos y frecuentes vuelos: Rafael Ribó"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Rafael Ribó, Defensor del Pueblo Catalán

"Éramos pocos y parió la abuela,mejor dicho, en este caso el abuelo, Rafael Ribó, que ostenta el cargo de Síndic de Greuges, o sea, Defensor del Pueblo Catalán, desde el lejano año de 1904, y que ha decidido darse una vuelta por Europa para defender al delincuente encarcelado por amenazar testigos, atacar periodistas, invadir sedes de partidos políticos y aconsejar el tiro en la cabeza para callar a los enemigos políticos de una manera eficaz. A esto el defensor del pueblo catalán le denomina libertad de expresión. El viaje no le produce ninguna pereza a don Rafael, que se gana con el sudor de los aviones los 124.000 euros anuales de su nomina. Su preocupación por los derechos del pueblo catalán es tan intensa, que entre 2010 y 2011 llevó a cabo 50 viajes internacionales a sitios como Islas Bermudas, Taipei, Aguas Calientes en Méjico, Cataratas Victoria o Venecia. ¡Cincuenta viajes! ¡Hala, cada semana, a coger el avión!. Y su entusiasmo no desciende, porque en 2019 llevó a cabo 16 viajes oficiales, eso sí, acompañado de su pareja sentimental, que es su jefa de gabinete y así todo se queda en casa, mejor dicho fuera de casa, porque 16 viajes exóticos en un años, es parar poco en casa. No siempre viaja con cargo a los contribuyentes. Es dos finales de la Liga de Campeones que jugaba el Barcelona, viajó en jet privado invitado por un empresario nacionalista.

Este Rafael Ribó, tan amante de la libertad de expresión y de los viajes, denunció a uno de los primeros periodistas que informó de que viajaba con Judith Macaya, su compañera sentimental, porque consideró que eso no es libertad de expresión. Pero se ha reconvertido y se marcha a predicar por Europa que estamos martirizando a un delincuente, precisamente ahora que se discute en Europa acabar con la inmunidad del traidor y Prófugo Puigdemont. ¡Todo sea por la liberta de Expresión! Si Rafael Ribó triunfa en sus gestiones, será libertad de expresión asaltar la sede del Sindic en el número 17 del paseo de Lluys Companys, o que alguien tuitee lo que a mí me parecen groserías e insultos, tipo: “Ribó viaja con Macaya,/ pero es oficial la playa,/ es un maestro en la ruta/el hijo de la gran puta/“. A mí esto me parecen injurias, pero si Ribó cree que son libertad de expresión allá él. Me rindo ante un defensor de tan altos y frecuentes vuelos".

