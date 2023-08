Luis del Val recrimina a Isabel Rodríguez sus palabras sobre la investidura: “No es un paripé, doña Isabel”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las palabras de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, sobre la investidura:

Encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, y el candidato a la investidura para sustituirle. A no ser que la agenda del presidente en funciones le impida acudir. En realidad, la expectación es relativa, porque este encuentro es como el que aconsejan los respectivos abogados de la pareja en trance de divorcio para evitar el juicio, y casi nunca se evita.

Me parecieron más interesantes las vísperas, animadas por don Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y doña Isabel Rodriguez, ministra portavoz. Encontré a don Miguel con más peso, y a doña Isabel con más despiste.

Cuando digo que don Miguel había ganado peso, no me refiero al de la báscula -sería una grosería por mi parte- sino al peso político, porque de don Miguel depende el Consejo Superior de Deportes, y había recibido el encargo de su señorito de retrasar las acciones para el cese del declarado enemigo público número 1, porque como desvela El Confidencial, en Moncloa querían investigar las características de las grabaciones que poseía el presidente de la Federación de miembros del Gobierno.

Por un lado, don Miguel, cumpliendo órdenes y, por otro, la representante del comunismo con fondo de armario, doña Yolanda Díaz, que no se entera de casi nada, metiéndole prisa a don Miguel.

Y, como preludio ineludible, doña Isabel Rodriguez calificando la investidura de paripé. Como doña Isabel tendrá docenas de asesores, que cobran todos los meses, alguno de ellos que sepa algo de liturgia institucional, le debe advertir que no es un capricho de Alberto Núñez Feijóo, sino un encargo del Rey. Y el encargo del Rey no se debe a que le tenga manía a Pedro I, el Mentiroso, y simpatía a Núñez Feijóo, no.

Es que los groseros partidos en los que se apoya el gobierno del que forma parte doña Isabel, no acuden a las consultas del Rey, y el Rey, como no es adivino, se encuentra con que el que tenía más votos era el PP, porque Vox también le dijo al Rey que apoyaría la investidura.

Por ejemplo, el Rey ignora qué va a votar el partido del Prófugo delincuente, y el otro partido dirigido por un secuestrador en paro, que quiere ser lendakari. No es un paripé, doña Isabel, paripé es hablar de marco constitucional, cuando se quiere derribar la Constitución con un referéndum inconstitucional y una amnistía digna de una dictadura.









