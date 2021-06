Luis del Val: "No quiero hablar del paseo, casi me temo que a Biden le estaba pidiendo un selfie"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la escena del Teatro Romano de Mérida:

Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Esta mañana, cuando has comenzado a describir el teatro romano de Mérida, se me ha borrado la cara de estupor de Biden, y el limosneo de unos segundos, vendidos como una charla, y me he acordado de que ayer, por la tarde, recién salida de una operación quirúrgica, tal como se lo pedí, me llamó la gran actriz Concha Velasco, para informarme de que todo había salido bien y de que, en un par de días o tres, estaría en su casa.

Allí, en ese teatro romano, Concha Velasco interpretó la mejor Lisístrata que he visto en mi vida. Allí, en Mérida, se representaba una obra escrita por un griego llamado Aristófanes, que murió cinco siglos antes de que existiera Mérida, y que 2.500 años después volvía a emocionar a unos espectadores que llenaban cada centímetro de piedra del recinto y aplaudían con entusiasmo.

Por eso, no quiero hablar de ese paseo, en el que casi me temía que a Biden le estuvieran pidiendo un selfi. Quiero hablar de esa gente que lleva casi año y medio callada, sin tablas sobre las que pisar, sin focos bajo los que alumbrarse, sin camerinos en los que maquillar su rostro para adaptarlo al personaje que van a representar. Quiero hablar de los cómicos de la legua, de los componentes de la antigua farsa -siempre nueva- de los actores de teatro que, como tantos otros sectores de nuestra sociedad, han estado ayunos de aplausos y de nómina. Y me gustaría que. desde allí, desde ese lugar donde textos que llevan siglos dormidos se desperezan y nacen de nuevo gracias a la gente de teatro, desde ese lugar privilegiado donde se demuestra que el teatro sigue vivo, y que, como el circo, es el más auténtico de los espectáculos, le dediquéis un recuerdo. Porque su talento nos invita a creer que están sufriendo, o están alegres, o se van a morir delante de nuestros ojos, y esa representación es la interpretación de la vida, porque en la vida sufrimos y estamos alegres, y, naturalmente, morimos. Vaya por ellos, por mi Concha Velasco y tantas otras, por mi Pepe Sacristán y tantos otros, por los que no tienen gabinetes de propaganda y, en cada trabajo, se juegan su prestigio anterior y, al final, nos arrancan ese aplauso que ustedes, estoy seguro, les van a dedicar, porque es un aplauso también a Mérida, como símbolo del Teatro".

Audio





También te interesa

Luis del Val: "25.000 o 126.000 personas en Colón, todos fachas. ¡Vamos a entrar en el libro de los récords!"