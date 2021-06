Herrera: "Las palabras de Sánchez tras el paseíto demuestran que la fantasía se ha instaurado en el Gobierno"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada. que pasan por el breve encuentro de Sánchez con Biden en los pasillos de la cumbre de la OTAN. "Vamos a felicitarnos porque tenemos un presidente que en 29 segundos es capaz de hablar de muchos temas. Nunca una persona en 29 segundos fue capaza de decir tantas cosas. La conjunción planetaria del encuentro entre Biden y Sánchez que tuvo una duración de 26 pasos es un auténtico desdén para Sánchez y también para España. Sus palabras después del encuentro demuestra que la fantasía ha tomado al Gobierno y que el postureo y el marketing les está pasando factura".

Herrera también ha recalcado que las estrategias monclovitas de Iván Redondo han vuelto a quedar retratadas: "El país que tiene bases militares en su territorio y que tiene unos lazos culturales importantes pasa de nosotros totalmente. La ministra de Exteriores tendría que dar explicaciones para saber qué está pasando en realidad. La imagen es terrible después de que Moncloa creara una absurda campaña en la que el NO-DO sanchista vendiese que se estaba trabajando en un gran encuentro, centrado simplemente en la obsesión de este Gobierno con la foto".

"Llego el momento y todos hemos podido asistir a lo que es Sánchez y nuestra imagen internacional ahora mismo. Se le ve nervioso buscando a Biden y al final le pilla, pero sigue adelante sin parar de andar y que incluso ni le mira", ha explicado el comunicador.

El director de 'Herrera en COPE' también ha querido centrar su análisis en el posterior discurso que ha pronunciado Pedro Sánchez para justificar su encuentro con Biden, haciendo un resumen más largo que el tiempo que duró el paseo: "Lo bueno no es que Sánchez hiciese el ridículo, sino que después nos quiso vender que había hablado con él de muchos temas. El corte que está dando la vuelta a las redes sociales dura 44 segundos, y es el resumen de una conversación que duró 29 segundos. Menudo cuento".

Por último ha querido destacar que Moncloa quiere vender una mentira que no cuela porque las imágenes han dado la vuelta al mundo: "Pero vamos a ver, que no hubo conversación. Es que ni le miró. No sé por qué insisten en ello cuando todo el mundo lo han visto. Que ganas de hacer el ridículo".

Atendiendo a las imágenes se puede apreciar que la informalidad reinaba en el encuentro, ya que el pequeño paseo se aceleraba con el paso de los segundos, incluso el equipo de protocolo de la cumbre mostraba su prisa porque Biden llegase lo antes posible a su siguiente compromiso, no permitiendo a Sánchez poder despachar con el máximo líder estadounidense más de la cuenta.

A pesar de que la escena ha dado la vuelta al mundo, Moncloa tiene en parte lo que quería: la foto de Biden dando una palmadita en la espalda a Sánchez, aunque solo se cruzasen una mirada de no más de tres segundos.