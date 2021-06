Sánchez intenta inflar su paseo con Biden y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Sánchez intenta inflar su paseo con Biden para justificar la estrategia fallida de Moncloa









Pocos segundos, un toque en la espalda y a paso acelerado. Así ha sido el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Pedro Sánchez. La escena ha dado la vuelta al mundo, pero sobre todo ha sido muy analizada en nuestro país, después de que desde la pasada semana se vendiese a bombo y platillo la supuesta reunión entre ambos líderes. Pocos segundos, un toque en la espalda y a paso acelerado. Así ha sido el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Pedro Sánchez. La escena ha dado la vuelta al mundo, pero sobre todo ha sido muy analizada en nuestro país, después de que desde la pasada semana se vendiese a bombo y platillo la supuesta reunión entre ambos líderes.





2. La OTAN señala a China como una amenaza para su seguridad

EFE/ Horst Wagner









La OTAN situó a China claramente como una amenaza para su seguridad durante la cumbre celebrada hoy en Bruselas, en la que apostó también poner en marcha un proceso de adaptación para mejorar su respuesta ante desafíos como la agresividad de Rusia, los ciberataques o el cambio climático. "Todos los líderes acordaron que, en una época de competencia global, Europa y Norteamérica deben permanecer juntas en la OTAN. Para defender nuestros valores e intereses", declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de la reunión, en la que los aliados dieron la bienvenida a Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

3. Díaz Ayuso critica que el culpable de los indultos es Pedro Sánchez y que el Rey "no es cómplice de nada"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alberto Ortega / Europa Press









La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que el Rey Felipe VI no es "cómplice de nada" sino que la culpa de que tenga que firmar los indultos a los presos independentistas la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa, en la Asamblea de Madrid, tras la polémica surgida por sus declaraciones este domingo en la manifestación de Colón. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.













Dentro de unas semanas, nuestro país comenzará a recibir las primeras remesas de los fondos europeos, que se repartirán entre las distintas comunidades autónomas, con el único objetivo de minimizar los daños económicos que ha causado la pandemia de covid-19 en España. Tras varios meses de rifirrafes, finalmente el Gobierno hizo los repartos entre las regiones y una de las más desfavorecidas es Madrid. Es bien sabido que desde que la pandemia llegó a España, la Comunidad de Madrid ha plantado cara al Ejecutivo, lo cual ha servido para que hubiera una batalla entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un duro enfrentamiento que se ha saldado con uno de los peores castigos para la presidenta de la región madrileña: la cantidad a repartir de los fondos europeos, que oficialmente se conocen como el Fondo REACT-EU, tal y como consta en la nota de prensa que publicó hace unos meses el Ministerio de Hacienda.



5. Simón asegura que la variante Delta no ocupa "un espacio importante en España" pero admite que puede aumentar

EFE/Kiko Huesca









El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la variante Delta del coronavirus, conocida también como variante india, no ocupa un "espacio importante en España" aunque puede aumentar. "Esta variante no está ocupando un espacio importante en España, aunque sí es posible que llegue a ocupar un poco más. Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos", ha detallado Simón.